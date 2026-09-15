Populația și-a redus drastic consumul de electricitate după liberalizarea completă a pieței – Scădere a producției de energie în primele 7 luni

În primele șapte luni resursele de energie primară ale României au totalizat 18,14 mil. tone echivalent petrol (tep) fiind cu 6,6% (1,2 mil. tep) mai reduse decât în aceeași perioadă din 2025. Producția internă a însumat 9,265 mil. tep, în scădere cu -2,9% față de aceeași perioadă din anul trecut, iar importul a fost de 8,9 mil. tep, în scădere cu -9,4%.

Cele mai mari scăderi au fost în cazul cărbunilor, scădere de -19,7%, și la țiței. Importul de țiței în primele 7 luni s-a diminuat cu 28% iar pe total, consumul de țiței a scăzut cu 23,4%. În schimb importurile de produse rafinate din petrol au urcat cu 18% la șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil a fost oprită în octombrie 2025, lucru reflectat în reducerea importurilor de petrol și creșterea celor de produse rafinate. Capacitatea de producției a rafinăriei reprezintă aproximativ 20% din capacitatea totală de rafinare a României.

Referitor la resursele de energie electrică au fost de 40,4 mld. kWh, în creștere 54 mil kWh față de aceeași perioadă din 2025.

Producția din termocentrale a scăzut la 7 luni cu -8%, iar cea din hidrocentrale a fost de 8,4 mld. kWh, în creștere cu 16,4%, deoarece în prima parte a anului 2025 s-a înregistrat o secetă prelungită.

Centrala de la Cernavodă a produs mai puțin în primele 7 luni, cu -12,3%, în condițiile în care primul reactor a fost oprit pe 22 iulie din cauza debitului Dunării. Cel de al doilea reactor a fost oprit pe 13 august, producția de energie nucleară urmând să scadă puternic începând cu luna august.

Pe partea de consum, cea mai mare reducere a fost consemnată în dreptul populației, care a făcut economii de 12% față de aceeași perioadă din 2025. Și la iluminatul public s-a făcut economie, reducerea fiind de 7% din consum. În economie, reducerea consumului de curent electric a fost de 1,8%.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,24 mld. kWh, în creștere cu 381 milioane kWh.

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