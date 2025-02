Populația care a împrumutat statul a încasat dobânzi de 2 mld. lei în 2024 la Fidelis și Tezaur. Cum merge businessul ”poporul creditor – statul dator”

Dobânzile încasate de cetățenii care au cumpărat titluri de stat Tezaur și Fidelis au crescut exponențial în ultimii ani, pe fondul avansului substanțial al subscrierilor, precum și ca urmare a ajungerii la scadență a titlurilor din anii anteriori.

În 2024, statul a plătit dobânzi de 1,16 miliarde lei în contul programului Tezaur, respectiv de 748,6 milioane de lei în contul programului Fidelis, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor la solicitarea CursDeGuvernare.ro .

Astfel, peste 5% din dobânzile plătite anul trecut de la bugetul de stat s-au întors în buzunarele cetățenilor și implicit ale economiei naționale.

„Avem două titluri de stat, Tezaur și Fidelis, care ne vor ajuta foarte mult să nu mai avem o expunere externă foarte mare. Lucrurile arată foarte bine, iar principiul meu e că, dacă tot plătim dobânzi de ordinul zecilor de miliarde, de ce să nu plătim aceste dobânzi la cetățenii români?”, a punctat recent ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

După cum reiese din graficul de mai sus, dobânzile plătite în 2024 deținătorilor de titluri de stat Tezaur și Fidelis s-au urcat la 1,9 miliarde de lei, în creștere cu peste 30% față de anul precedent, respectiv de 20 de ori mai mult decât înainte de pandemie.

În total, statul a plătit în 2024 dobânzi de 36,3 miliarde de lei în contul împrumuturilor contractate pentru finanțarea datoriei publice, în creștere cu peste 20% față de anul precedent.

Prin urmare, circa 5,3% din această sumă s-a întors în economia locală, respectivă în conturile deținătorilor de titluri Tezaur și Fidelis. Important de precizat este și că titlurile de stat beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile.

Creșterea exponențială a necesarului de finanțare al statului, o consecință a avansului deficitului bugetar până la un nivel de aproape 9% din PIB în 2024, a urgentat nevoia statului de a găsi surse alternative de finanțare, în contextul în care investitorii instituționali (băncile și fondurile de pensii) sunt la limita superioară cu expunerile pe titluri de stat.

Statul a fost nevoit să apeleze tot mai mult la populație, pe fondul epuizării altor surse, dar și pentru a nu crește expunerea externă

În 2024 statul a fost nevoit să împrumute 252 de miliarde de lei pentru a finanța deficitul și pentru a rostogoli creditele mai vechi ajunse la scadență, un nivel record istoric.

Pentru a face rost de bani Ministerul Finanțelor a împrumutat anul trecut o sumă record de pe piețele internaționale, echivalentul a peste o sută de miliarde de lei. Emiterea de euroobligațiuni poate fi problematică deoarece crește riscul valutar asociat datoriei. Circa 52% din datoria publică a României este denominată în valută, unul dintre cele mai ridicate procente din regiune.

Prin urmare, statul a ales să împrumute sume record de la populație.

În 2024, valoarea totală a subscrierilor Tezaur și Fidelis a depășit 32,7 mld. lei. Populația a asigurat astfel 13% din necesarul de finanțare.

Din datele comunicate de MF, titlurile de stat Fidelis au ajuns să aibă o pondere de 2,7% din datoria publică totală a României, iar Tezaur la 2,4%.

Statul își propune să atragă peste 40 de miliarde de lei de la populație în 2025, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul ”competitor” reprezentat de depozitele bancare.

”Nu avem o estimare (cu privire la suma pe care statul speră să o atragă anul acesta de la populație, n.r.). Nu vă pot da o cifră. Anul trecut am atras 33 de miliarde de lei. Vizăm mai mult (…) Dacă în 2023 am crescut cu 13 miliarde față de anul precedent, în 2025 am putea viza 40 de miliarde, peste 40 de miliarde de lei din împrumuturile de pe piața internă”, a declarat recent Ștefan Nanu, directorul Trezorerie, pentru CursDeGuvernare.ro .

Interes mare din partea populației și la începutul lui 2025

Anul a demarat cu un interes în creștere a populației pentru titlurile de stat. Prima ediție Tezaur din 2025, desfășurată în perioada 13 ianuarie – 7 februarie, a marcat un record istoric pentru acest program de finanțare, valoarea subscrierilor ridicându-se la 5 miliarde de lei.

În cadrul primei emisiuni de titluri Fidelis (listate la Bursa de Valori București), care a început pe 7 februarie, valoarea subscrierilor a depășit deja suma de 2 miliarde de lei. Cel mai mare interes al investitorilor s-a manifestat pentru titlurile pe 1 an, unde se concentrează circa un sfert din ofertele totale înaintate. Dobânzile ajung până la 7,95% pentru titlurile în lei pe 5 ani.

