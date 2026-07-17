Populația a făcut economie la energia electrică în primele cinci luni – consum cu 11,3% mai mic decât în 2025

Producția de energie electrică a scăzut cu 2,9% în primele cinci luni ale acestui an iar consumul intern s-a diminuat cu 3,4%, arată datele publicate vineri de INS.

Este remarcat că din consumul total de 20,2 TWh, cea mai mare scădere s-a înregistrat la populație, cu -11,3%, în timp ce iluminatul public s-a redus cu 5,2%, iar în economie reducerea a fost marginală, de doar -0,8%.

Economia la energia electrică făcută de populație se datorează creșterii abrupte a prețului după liberalizarea din iulie 2025. Administrațiile locale au mai stins și ele becurile pe străzi pentru a mai reduce din factură

Încă un element de luat în seamă este faptul că termocentralele s-au plasat pe primul loc la producția de energie electrică înainte de hidrocentrale. Însă limitarea consumului de cărbune mărește importurile de energie electrică.

Conform statisticii oficiale, în perioada analizată, resursele de energie primară au scăzut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,4%, față de perioada similară din anul anterior.

Principalele resurse de energie primară, în perioada menționată, au totalizat 12,9 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 609.500 tep față de același interval din 2025.

Producția internă a însumat 6,7 mil. tep, în scădere cu 202.800 tep (-2,9%), în comparație cu intervalul similar din 2025, iar importul a fost de 6,222 milioane tep, în scădere cu 406.700 mii tep (-6,1%).

În această perioadă, resursele de energie electrică s-au situat la 29 TWh, în creștere cu 389,5 milioane kWh, de la un an la altul.

Datele INS relevă faptul ca, raportat la perioada de referință, exportul de energie electrică a fost de 6,4 TWh, în creștere cu 0,75 TWh.

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