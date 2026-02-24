cursdeguvernare

marți

24 februarie, 2026

Stiri

Victor Ponta – propunerea PSD pentru Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Ionuț Moșteanu – propus de USR în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

De Vladimir Ionescu

24 februarie, 2026

Deputatul Ionuţ Moşteanu a fost propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO iar PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.

Cele două solicitări se vor afla pe ordinea de zi a plenului comun convocat în data de 10 martie.

Cele două solicitări au fost depuse la Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.


Astfel, USR l-a propus pe fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO.

De asemenea, PSD l-a propus pe deputatul Victor Ponta să facă parte din componenţa Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, în locul deputatului Adrian Bara.

PSD îl resuscitează pe Victor Ponta, după ce l-a exclus de 2 ori din partid

Fostul premier Ponta a demisionat din funcția de președinte al PSD pe 16 iulie 2015, iar în 2017 a părăsit definitiv PSD, fiind expulzat automat după ce a acceptat să ajute guvernul condus de Sorin Grindeanu (tot PSD, dar în conflict cu leadership-ul de atunci).

Motivele au fost dezacordurile majore cu Liviu Dragnea (președintele PSD la acea vreme) și direcția partidului, pe care Ponta o considera populistă, naționalistă și anti-europeană (asemănătoare cu Fidesz din Ungaria).

Ulterior, a fondat PRO România, alături de doi foști miniștri PSD – Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, devenind președinte pe 20 februarie 2018.

În 2019, a fost ales deputat în Parlamentul European pe lista PRO România.


A fost implicat în scandaluri, precum o plângere penală pentru înaltă trădare legată de decizii din 2014 privind inundațiile (favorizând Serbia, ceea ce i-a adus cetățenie sârbă în 2018).

De asemenea, a fost acuzat de sponsorizarea atacurilor pe social media împotriva rivalilor. A achiziționat proprietăți în Istanbul și Dubai, și s-a poziționat pro-Trump în unele declarații.

Revenirea scurtă în PSD și excluderea din 2025

Ponta s-a reîntors în PSD pe 6 octombrie 2024, deschizând lista partidului pentru Camera Deputaților în Dâmbovița. Motivul declarat: susținerea lui Marcel Ciolacu la prezidențiale și câștigarea alegerilor de către PSD.

A fost exclus din PSD pe 12 martie 2025, în cadrul Consiliului Politic Național, imediat după ce și-a depus candidatura independentă la alegerile prezidențiale din 2025.

Motivul: Încălcarea regulilor interne ale PSD, care interzic membrilor să candideze independent. Candidatura sa a fost susținută inițial cu semnături de la PSD și PNL, dar a dus la excludere rapidă.

În toamna anului trecut Ponta a participat la congresul PSD în noiembrie 2025 ca invitat, declarând ironic că aștepta invitația de 10 ani.

(Citește și: Probleme în cel mai mare partid politic: Victor Ponta – apatridul care s-a așezat între PSD, PNL și Crin Antonescu)


****

