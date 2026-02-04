Ponderea utilizatorilor români GenAI s-a dublat în 2025 față de 2024, dar rămâne cea mai redusă din Europa – Beneficii și riscuri ale folosirii în școli

Deși există o creștere clară a interesului pentru folosirea tehnologiei ChatGPT în România, adopția la nivelul populației cu acces la internet este încă modestă, comparativ cu majoritatea statelor europene dezvoltate sau emergente incluse în studiu. Anul trecut, România a înregistrat o creștere vizibilă față de anul 2024 (când nivelul era de aproximativ 10-12%), urmând tendința globală de ascensiune, însă ritmul de adopție rămâne sub media OECD – doar 20%, față de 30%, conform analizei Digital Education Outlook 2026.

Ponderea plasează țara pe ultimul loc între țările europene, o poziție comparabilă cu cea a Ungariei, dar sub alte țări din regiune – sub Polonia și Cehia, Croația sau Slovacia.

În țări precum Norvegia, Danemarca sau Lituania, rata de utilizare a ChatGPT a depășit în 2025 pragul de 40%, conform datelor Din raportul OECD, preluate dintr-un studio al Băncii Mondiale.

Folosirea de către elevi Inteligenței artificiale generative (GenAI)

Elevii din România, însă, arată raportul OECD, care citează un studio al Fundației Vodafone, raportează un grad peste medie al utilizării AI, în următoarele scopuri: obținerea de informații, accesul la explicații privind termeni și concept.

Sunt sub medie la folosirea AI generative (GenAI) pentru obținerea unor soluții complete, conținut interactiv sau pentru planificarea învățării:

Cum arată statistica folosirii GenAI în școli

37% din profesorii din ciclul gimnazial au utilizat IA în activitatea lor profesională în 2024 (conform studiului TALIS 2024)

57% din profesorii din ciclul gimnazial sunt de acord că IA ajută la redactarea sau îmbunătățirea planurilor de lecție

72% din profesorii din ciclul gimnazial consideră că IA poate afecta integritatea academică, permițând elevilor să prezinte lucrările altora ca fiind ale lor

Folosirea GenAI în procesul de predare – principalele constatări

Inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare, dar dacă este proiectată sau utilizată fără îndrumare pedagogică, externalizarea sarcinilor către GenAI îmbunătățește pur și simplu performanța, fără a aduce beneficii reale în materie de învățare, concluzionează analiza OECD.

Realizarea cu succes a unei sarcini cu GenAI nu duce automat la învățare

Dovezi recente sugerează că, deși instrumentele GenAI de uz general pot îmbunătăți performanța elevilor în îndeplinirea sarcinilor, acestea nu conduc neapărat la progrese în învățare.

Transferul sarcinilor cognitive către chatbot-uri de uz general creează riscul apatiei metacognitive și al dezangajării, care pot descuraja dobândirea de competențe pe termen lung.

Mai multe studii indică, de asemenea, faptul că, deși elevii care au acces la instrumente GenAI de uz general produc rezultate de calitate superioară față de colegii lor, acest avantaj dispare – și uneori se inversează – la examene, când accesul este eliminat.

În schimb, instrumentele GenAI educaționale proiectate sau utilizate cu un scop pedagogic intenționat tind să arate îmbunătățiri susținute în procesul de învățare.

Utilizarea GenAI în scopuri pedagogice poate îmbunătăți procesul de învățare și poate stimula dezvoltarea unor abilități precum gândirea critică, creativitatea și colaborarea

GenAI poate îmbunătăți rezultatele învățării dacă este utilizat cu un scop pedagogic clar sau dacă strategiile de predare sunt reproiectate pentru a se adapta la disponibilitatea sa. De exemplu, în scenarii de învățare colaborativă aliniate cu știința învățării, instrumentele GenAI pot spori cunoștințele elevilor sau le pot consolida abilitățile de argumentare.

GenAI poate, de asemenea, să facă instrumentele digitale tradiționale mai atractive și mai eficiente. De exemplu, sistemele inteligente de tutorat (ITS) bazate pe GenAI pot transforma tutorii digitali cu scenarii rigide în agenți pedagogici digitali capabili să pună întrebări, să stimuleze și să schimbe strategiile prin interacțiuni naturale, bazate pe dialog.

GenAI educațional poate îmbunătăți predarea și îndrumarea umană, păstrând în același timp rolul activ al profesorilor

Dovezi solide din cercetare demonstrează că profesorii fără experiență pot îmbunătăți calitatea îndrumării și rezultatele învățării elevilor prin utilizarea instrumentelor GenAI educaționale.

Prin integrarea expertizei profesorilor în procesul de proiectare, instrumentele GenAI pot amplifica capacitatea profesorilor de a preda, creând beneficii care depășesc ceea ce pot realiza independent fie profesorii, fie AI.

Proiectarea în colaborare a instrumentelor GenAI cu profesorii și utilizatorii finali este o modalitate de a se asigura că acestea oferă valoare educațională.

