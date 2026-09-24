Ponderea Chinei în exporturile globale de containere atinge recordul istoric de 40% – Creștere puternică pe relația UE

Ponderea Chinei în exporturile globale de containere a atins un record de 40%, la nivelul ultimelor trei luni. Cota sa a crescut cu 2,5 puncte procentuale în doar nouă luni, evidențiind expansiunea țării în comerțul global, relatează Financial Times.

În timp ce exporturile de mărfuri reprezintă totalitatea bunurilor fizice vândute la nivel internațional (exprimate de regulă în valoare monetară sau tone), exporturile de containere măsoară volumul de bunuri manufacturate și semi-procesate transportate în unități standardizate, exprimate în TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), care echivalează cu volumul unui container.

Dezechilibrul comercial dintre China și Europa s-a extins deosebit de puternic. Dacă în 2019, pentru fiecare container expediat din Europa spre China, 2,5 containere s-au deplasat în direcția opusă, în primele opt luni ale anului 2026, raportul a crescut la 1 la 6 în favoarea Chinei.

Excedentul comercial al Chinei a atins 805,5 miliarde de dolari în primele opt luni ale anului și este pe cale să depășească recordul de anul trecut de 1,2 trilioane de dolari. Excedentul său comercial cu UE s-a ridicat la aproximativ 1 miliard de euro pe zi anul trecut.

Camera de Comerț a Uniunii Europene din China leagă dezechilibrul tot mai mare al comerțului bilateral, de creșterea capacității de producție mult mai rapidă decât cererea internă. Producția industrială a crescut cu 5,3% în primele opt luni, în timp ce vânzările cu amănuntul în august. au crescut cu doar 0,4% față de aceeași lună din 2025.

Creșterea exporturilor chineze alimentează dezbaterea din UE cu privire la impunerea de noi restricții comerciale suplimentare. În același timp, China respinge acuzațiile legate de supracapacitățile sale de producție și spune că performanța sa extraordinară la export reflectă avantajele competitive ale industriei sale.

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