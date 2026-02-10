America se rupe de China: Ponderea fabricilor chineze în importurile SUA se întoarce la nivelul de acum 20 de ani

Ponderea Chinei în importurile Statelor Unite a scăzut în 2025 la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani, după ce a atins un vârf de aproximativ 21% în 2017, potrivit datelor comerciale analizate de Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Tendința descendentă a început cu prima administrație Trump, care a implementat din 2018 tarife vamale împotriva Chinei și a forțat firmele americane să își diversifice sursele de aprovizionare, tarife care au fost majorate suplimentar în 2025.

Până la sfârșitul anului 2024, aceasta pondere a importurilor din China scăzuse deja la circa 13%, iar în 2025 a avut loc un declin care a dus această pondere la sub 10%. În luna mai 2025, această pondere a scăzut la 7,1% din total importuri SUA, cu -4,3 puncte procentuale sub nivelul din luna mai 2024.



Per total, în primele 11 luni din 2025, importurile americane din China s-au prăbușit, cu un minus de 113,91 miliarde de dolari, respectiv -28,4%, în timp ce exporturile americane au scăzut cu 33,01 miliarde de dolari, adică -25,2%.



Notă: Datele comerciale ale SUA aferente lunii decembrie nu au fost încă publicate de statistica americană.

Marii beneficiari: Mexic, Vietnam și Taiwan – ultimele două și-au dublat ponderea

În același timp, Vietnam, Mexic și Taiwan și-au majorat fiecare cota de piață la importurile în SUA cu aproximativ două puncte procentuale până în 2024 – cu o creștere și mai puternică în 2025.

Deși o parte din această creștere ar putea reflecta redirecționarea unor bunuri originare din China, estimările Centre for Economic Policy Research (CEPR) indică faptul că simpla redirecționare nu explică majoritatea creșterii exporturilor Vietnamului și Mexicului către Statele Unite.

În orice caz, Statele Unite și-au diversificat sursele de aprovizionare, Mexicul și Canada depășind China în ponderea lor în importurile directe americane. Cu toate acestea, redistribuirea cotelor de piață a avut loc aproape în totalitate între primii 20 de parteneri comerciali ai SUA, întrucât ponderea cumulată a țărilor din afara acestui „top 20” s-a modificat foarte puțin din 2017. În această perioadă, o singură economie (Olanda) a reușit să intre în lista primilor 20.

Redistribuirea surselor de aprovizionare ale SUA s-a produs, astfel, în principal în interiorul rețelei existente de parteneri comerciali și al clusterelor industriale deja consolidate, conform analizei CEPR.

***