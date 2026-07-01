Situație fără precedent, în București, după furtuna de marți seara: Pompierii cer ajutorul colegilor din țară pentru a scoate apa de la Metrou – Pe Bulevardul Basarabia s-a surpat o porțiune de stradă – În 10 ore a plouat cât media lunară pentru iunie

În București se intervine pentru remedierea problemelor apărute în urma furtunii ce a dus la o situație fără precedent – motopompele sunt insuficiente pentru a scoate din stațiile afectate de ploile extreme, iar pe Bd. Basarabia s-au impus restricţii de circulaţie, din cauza surpării unei galerii de termoficare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, de marţi, ora 08.00, până miercuri, ora 06.00, la nivel național au fost înregistrate efecte ale furtunilor în 60 de localităţi din 20 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

În Capitală, s-a intervenit sau se intervine în continuare pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curţi, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi, precum şi pentru degajarea a 960 de copaci prăbuşiţi, 48 de stâlpi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 60 de imobile, fiind înregistrat 1 deces şi 469 autoturisme avariate.

Mai multe maşini au fost complet acoperite de apă în Sectorul 1 al Capitalei, iar pompierii au înotat pentru a verifica dacă nu sunt persoane surprinse în interior.

„În ultimele 24 de ore au fost primite în total 3.259 apeluri prin numărul de urgenţă 112. În acest moment, mai sunt 550 de cazuri care vor fi preluate în cel mai scurt timp”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Primarul general al Capitalei, Ciprina Ciucu, spune că Bucureștiul s-a confruntat în noaptea de marți spre miercuri cu unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din ultimele decenii.

„Am discutat despre acest aspect cu reprezentanții ISU și, pe baza experienței acestei instituții din ultimii 30 de ani, acest fenomen a fost cel mai puternic. Pagubele au fost produse din cauza vântului foarte puternic, cumulat cu foarte multe precipitații extreme”, a scris Ciucu pe Facebook.

Mijloace de intervenție din județele învecinate, dislocate pentru ajutorul pompierilor din București

Salvatorii intervin, miercuri, cu trei motopompe pentru evacuarea apei de la stația de metrou de la Piața Victoriei, urmând să fie aduse echipamente suplimentare, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

„Vor ajunge, în scurt timp, motopompe și din alte județe, precum Călărași, Prahova sau Giurgiu”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISUBIF, Daniel Vasile.

După furtuna puternică de marți noapte, în stația de metrou de la Piața Victoriei apa acumulată a ajuns la nivelul peronului și a blocat ambele sensuri de mers ale metroului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus dislocarea mai multor forțe de intervenție din județele învecinate Capitalei, pentru sprijinirea pompierilor ISU București-Ilfov care intervin în aproape 2.000 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunii din noaptea de marți spre miercuri.

„Zeci de pompieri militari, împreună cu tehnică și echipamente specifice intervențiilor, au fost mobilizați pentru a sprijini misiunile desfășurate în municipiul București și județul Ilfov. Forțele suplimentare însumează 13 autospeciale de primă intervenție și comandă, 10 autocamioane de intervenție, 20 de motopompe remorcabile (capacitate de 1.000-2.000 l/min), 10 motopompe transportabile și 10 drujbe”, informează un comunicat al IGSU transmis, miercuri.

Resursele provin din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și Vrancea.

„Măsura a fost dispusă pentru asigurarea continuității misiunilor operative și gestionarea cu promptitudine a efectelor produse de fenomenele meteorologice, în special intervențiile pentru evacuarea apei, îndepărtarea arborilor căzuți și înlăturarea altor situații de risc generate de vremea severă”, precizează sursa citată.

Club Feroviar transmite că circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară după cum urmează:

între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;

între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Restricţii de circulaţie pe Bd. Basarabia – În urma ploilor abundente, structura unei galerii de termofiicare s-a surpat

De la ora 12.00, sunt restricţii de circulaţie pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertăţii şi Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare.

„În urma ploilor abundente, structura galeriei s-a surpat pe o porţiune. Am dispus mobilizarea de urgenţă a operatorului reţelei de termoficare, a constructorului specializat şi a Brigăzii Rutiere”, a mai transmis Primăria

Restricţiile sunt necesare pentru a permite desfăşurarea lucrărilor în şiguranţă.

Traficul va fi deviat pe Str. Câmpia Libertăţii.

„Durata lucrărilor va fi estimată abia după ce desfacem sona afectată şi vedem amploarea degradărilor”, a mai transmis Primăria Bucureşti.

Apa Nova: În 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii iunie

Apa Nova precizează, după precipitaţiile abundente care au afectat Capitala marţi după-amiază şi în noaptea de marţi spre miercuri, că în 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii iunie. De la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 %.

„În intervalul 30.06.2026 19:30 – 01.07.2026 05:30 (10 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate medie de 69.90 l/m2. Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Iunie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 75.9 l/m2, ceea ce înseamnă că în 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni, şi de la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 % (119.5 l/m2). Evenimentul pluvial a avut o distribuţie pe toată suprafaţa Municipiului Bucureşti, accentuat în zonele de Centru – Nord”, transmite miercuri Apa Nova.

Totodată, cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 208 m3/s ce poate fi comparat cu debitele medii multianuale ale râurilor Olt – 174 mc/s, Mureş 191 m3/s sau Siret, care are 250 mc/s, iar volumul tranzitat în caseta de Ape Uzate a fost de peste 4.3 mil. m3.

Analiza realizată de Apa Nova consemnează că Administraţia Naţională de Meteorologie a emis pe parcursul intervalului analizat, 11 prognoze şi avertizări de evenimente meteorologice pentru Bucureşti: De asemenea, au fost emise cel puţin 4 mesaje Ro-Alert.

„Pe suprafaţa Municipiului Bucureşti a avut loc un eveniment pluvial extrem, în zona pluviometrelor Ştirbei Vodă 2, Colentina, Parcului, Dorobanţi, SPAU Cerceilor, Titan, cantităţile de precipitaţii înregistrate de acestea, conform curbelor IDF, au atins şi au depăşit frecvenţa de apariţie 1 la 100 ani”, relevă analiza Apa Nova.

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