Polonia – ținta a 170.000 de atacuri cibernetice în 2025 – un mld. euro bugetul pentru securitate cibernetică

Vicepremierul și ministrul afacerilor digitale din Polonia, Krzysztof Gawkowski, a afirmat luni că țara sa a înregistrat în acest an 170.000 de atacuri cibernetice, cel mai mare număr raportat vreodată, care depășește cele 111.000 de incidente înregistrate în întregul an precedent.

Oficialul polonez a oferit aceste date într-un interviu pentru televiziunea de stat, afirmând că, dintre cele între 2.000 și 4.000 de atacuri cibernetice zilnice înregistrate, între 700 și 800 reprezintă o amenințare reală pentru securitatea țării.

Gawkowski a subliniat că cifra incidentelor înregistrate în 2025 a atins deja un număr record, comparativ cu 2024.

Ministrul polonez a subliniat că „multe dintre aceste atacuri poartă o amprentă rusească clară”, scrie Agerpres. El a estimat o creștere a numărului de „amenințări și provocări” în domeniul informatic, deși a asigurat că „serviciile poloneze vor putea respinge majoritatea covârșitoare a acestora”.

Recent, guvernul polonez a anunțat că a crescut bugetul pentru securitate cibernetică până la un miliard de de euro în 2025.

Polonia este considerată un obiectiv prioritar al sabotajelor pe internet în cadrul Uniunii Europene, iar guvernul de la Varșovia consideră că aceste atacuri cibernetice fac parte din „războiul hibrid” inițiat de Rusia.

Cu excepția cazurilor care au determinat suspendarea operațiunilor spitalicești timp de câteva ore, au existat încercări de a pătrunde în rețeaua de tehnologii ale informației ale marilor orașe din Polonia pentru a întrerupe furnizarea apei, deși aceste tentative au fost dejucate înainte ca utilizatorii să fie afectați.

Sectorul energetic polonez a fost, de asemenea, un obiectiv semnificativ al atacurilor cibernetice. În 2024, peste 4.000 dintre cele 100.000 de incidente raportate au afectat instituții care aveau legătură cu sectorul energetic.

Mass-media din Polonia au fost, de asemenea, afectate de acest tip de atacuri. Anul trecut s-a înregistrat un atac coordonat împotriva agenției de presă publice PAP, care, după hacking, a difuzat o știre falsă despre o mobilizare națională. Atunci, Gawkowski a subliniat că autorii atacului au fost rușii, scopul final fiind paralizarea țării.

***