Polonia, sub presiune fiscală: Moody’s coboară ratingul la A3

Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Poloniei de la A2 la A3, cu perspectivă stabilă, decizie care aliniază evaluarea agenției cu cele ale celorlalte două mari case de rating.

Retrogradarea vine în contextul unei deteriorări pe termen lung a poziției fiscale a Poloniei, Moody’s avertizând că deficitele bugetare persistent ridicate și creșterea costurilor cu dobânzile vor duce la o majorare semnificativă a datoriei publice și la înrăutățirea indicatorilor de servire a acesteia.

„În opinia agenției, spațiul pentru o consolidare fiscală semnificativă va fi, de asemenea, constrâns de factori politici, inclusiv de alegerile parlamentare programate pentru noiembrie 2027″, au scris analiștii Erste Group Research într-un comentariu transmis investitorilor.

Deficit de 7% din PIB și datorie de aproape 69% în 2027

Potrivit proiecțiilor Moody’s, deficitul administrației publice va rămâne ridicat, la aproximativ 7% din PIB atât în 2026, cât și în 2027, în pofida unei creșteri economice continue puternice. Datoria administrației publice este așteptată să crească la 68,9% din PIB în 2027.

Agenția se așteaptă ca creșterea PIB-ului să rămână la 3,7% în 2026 și 3,2% în 2027.

Moody’s anticipează totuși că autoritățile vor respecta, în cele din urmă, regulile fiscale interne, ceea ce va duce la o consolidare fiscală mai rapidă după alegerile parlamentare din noiembrie 2027 și la stabilizarea raportului datorie/PIB la 70-75% în a doua jumătate a anilor 2020.

Perspective de upgrade, improbabile în anii următori

„Conform Moody’s, un upgrade al ratingului sau o revizuire a perspectivei la «pozitivă» ar fi posibile dacă ar avea loc o inversare susținută și semnificativă a tendinței ascendente a datoriei publice. Acest lucru ar putea rezulta dintr-o schimbare decisivă către o consolidare fiscală credibilă, menținută pe parcursul mai multor ani”, au notat analiștii Erste. „Interpretăm acest lucru ca un semnal clar că un upgrade al ratingului sau al perspectivei este improbabil în anii următori.”

În schimb, o nouă retrogradare ar putea avea loc dacă Polonia nu respectă regulile fiscale sau le modifică semnificativ, coroborat cu o politică fiscală care duce la creșterea datoriei publice la un nivel semnificativ peste 75% din PIB pe termen mediu. Un șoc economic substanțial sau o deteriorare semnificativă a situației de securitate regională ar putea, de asemenea, să conducă la o retrogradare.

Reacția pieței: negativă, dar posibil moderată

Analiștii Erste se așteaptă la o reacție negativă a pieței la decizia Moody’s, cel puțin în primele zile ale săptămânii, dar nu exclud o magnitudine moderată a acesteia.

„Reamintim că, în zilele următoare retrogradării Poloniei de către S&P din ianuarie 2016, randamentele obligațiunilor guvernamentale la 10 ani au crescut cu aproximativ 50 pb, în timp ce EURPLN a crescut cu circa 0,10 PLN (2,5%). Aceasta a fost urmată de o inversare graduală a mișcării, iar după o lună atât randamentele obligațiunilor, cât și cursul zlotului reveniseră la nivelurile anterioare deciziei. În opinia noastră, într-un context internațional stabil, reacția pieței la decizia Moody’s ar trebui să fie semnificativ mai mică decât reacția la retrogradarea S&P, care la acea vreme coborâse ratingul Poloniei la BBB+”, au scris analiștii Erste Group Research.

Ei au adăugat că evaluările zlotului și ale obligațiunilor interne reflectaseră deja parțial înrăutățirea perspectivelor fiscale, ceea ce înseamnă că riscul de retrogradare ar fi putut fi deja parțial inclus în preț. Spread-urile swap pe active la 10 ani ale Poloniei au fost vizibil peste cele ale țărilor cu ratinguri comparabile timp de mai multe luni.

Riscuri externe: un context nefavorabil

Retrogradarea are loc, însă, într-un context extern excepțional de nefavorabil: incertitudine geopolitică legată de evoluțiile din Orientul Mijlociu, riscuri inflaționiste în creștere, randamente globale ale obligațiunilor în creștere în contextul îngrijorărilor legate de emisiunile ridicate de datorie publică și privată și îngrijorări tot mai mari privind securitatea în regiune, generate de posibilele acțiuni ale Federației Ruse.

„Dacă aceste riscuri externe s-ar agrava, deteriorarea ratingului Poloniei ar putea deveni un catalizator pentru o vânzare mai largă pe piața financiară locală”, au avertizat analiștii Erste.

Următoarea revizuire a ratingului Poloniei este programată pentru 6 noiembrie de către S&P. Analistii Erste se așteaptă ca S&P să revizuiască perspectiva la „negativă”, menținând însă ratingul la A-.

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