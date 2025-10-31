Polonia, Slovacia și Ungaria sfidează Bruxelles-ul menținând interdicțiile asupra importurilor din Ucraina

Un nou acord de liberalizare a schimburilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Ucraina a intrat în vigoare miercuri, dar Polonia, Ungaria și Slovacia refuză să se conformeze, păstrând restricțiile protecționiste asupra importurilor, în special cele de produse alimentare.

Aprobat pe 13 octombrie, noul acord UE-Ucraina extinde accesul pe piața europeană fără plata taxelor vamale al produselor ucrainene, înlocuind reducerea temporară a barierelor tarifare adoptată după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. „Credem că (acordul) este un cadru stabil și echitabil, care poate fi benefic atât pentru UE, cât și pentru Ucraina, pentru a asigura o integrare treptată pe piața noastră unică, asigurând în același timp fluxuri comerciale stabile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Ariana Podesta.

Răzvrătindu-se împotriva Bruxelles-ului, Polonia, Ungaria și Slovacia declară că vor menține interdicțiile privind importurile agricole din Ucraina, instituite în 2023. Interdicțiile impuse de cele trei țări au fost o reacție la supraoferta de produse ucrainene de după izbucnirea războiului, rezultată din perturbarea activității în porturile de la Marea Neagră. Supraoferta a scăzut prețurile și a afectat puternic producătorii interni.

Prin impunerea propriilor bariere comerciale individuale, Polonia, Ungaria și Slovacia încalcă reglementările UE privind piața unică. Joi, Comisia Europeană a declarat că nu exclude posibilitatea de a lua măsuri legale. „Nu vedem nicio justificare pentru menținerea acestor măsuri naționale”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Olof Gill, pentru Politico. Afirmând că „toate opțiunile sunt pe masă”, Gill a spus că CE își va „intensifica contactul” cu trioul statelor necooperante din Estul Europei. Până acum, CE a fost un tigru de hârtie, tolerând interdicția timp de doi ani, sperând în același timp că noul acord le va face irelevante.

Noile reguli comerciale ale UE limitează unele importuri din Ucraina, inclusiv cereale și petrol. De asemenea, au o „clauză de salvgardare” care permite luarea de măsuri de protecție în cazul în care un exces de importuri afectează producătorii interni. Cu toate acestea, ministrul slovac al Agriculturii, Richar Takáč, a declarat pentru Politico că restricțiile „nu sunt suficient de puternice” pentru a proteja fermierii țării sale. Prin intermediul rețelelor de socializare, ministrul ungar al Agriculturii, István Nagy, a transmis: „Deși Bruxelles-ul vrea să ofere banii fermierilor europeni, Ucrainei, noi protejăm resursele, mijloacele de trai ale producătorilor maghiari și piața noastră.”

Cititi si: UE va reduce sau va elimina taxele vamale la mai multe produse agroalimentare din Ucraina

***