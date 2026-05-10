Polonia semnează acordul cu UE în programul SAFE – împrumuturi de 44 mld. €

Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament, acord în baza căruia va primi aproape 44 de miliarde de euro.

„Acesta este un moment de cotitură în istoria atât a Poloniei, cât și a Uniunii Europene”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk la ceremonia de semnare a acordului, citat de AFP. „Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și extrem de riscante”, a adăugat el.

Miliardele de euro vor fi alocate celei mai populate țări de pe flancul estic al NATO și celui mai mare contribuabil al alianței în termeni relativi, care alocă Apărării 4,8% din PIB-ul său.

Programul „Security Action For Europe” (SAFE) pune la dispoziție aproximativ 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru finanțarea proiectelor comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniție și dezvoltarea infrastructurii critice.

Polonia, care primește 43,7 miliarde de euro, este de departe cel mai mare beneficiar al programului, care a fost dezvoltat pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării din partea Rusiei și riscului de retragere din Europa a SUA.

„Aceasta este, de asemenea, ziua în care Europa demonstrează că a învățat o lecție din istorie și că este pregătită… să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră”, a adăugat Tusk.

Acordul a fost semnat de miniștrii polonezi ai finanțelor și apărării, precum și de comisarul UE pentru buget, Piotr Serafin, și de comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius.

Având în vedere că Polonia se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, aceasta a contribuit la construirea unei părți din „scutul estic” al UE și al NATO.

Acordul a fost dezbătut câteva luni – opoziția și președintele nu doresc prioritizarea achizițiilor de arme europene

Semnarea de vineri a pus capăt unor luni de dezbateri politice la Varșovia, în care s-au opus guvernului pro-european naționaliștii și președintele Karol Nawrocki.

În martie, Nawrocki a tratat cu veto o măsură guvernamentală de alocare a fondurilor SAFE, determinând guvernul lui Tusk să se asigure că finanțarea SAFE ajunge în Polonia în cadrul unor aranjamente mai complexe.

Ostili față de Bruxelles, Nawrocki și opoziția au susținut că SAFE ar îndepărta un aliat cheie al Poloniei, SUA, acordând prioritate achizițiilor de arme europene în detrimentul furnizorilor americani, și ar face Polonia dependentă de Germania și de UE.

În loc să susțină propunerea SAFE, Nawrocki a insistat asupra propriei sale alternative, „SAFE 0%”, elaborată împreună cu guvernatorul băncii centrale, Adam Glapinski, un aliat de dreapta.

Descrită ca o alternativă „suverană” la împrumuturile europene, programul ar utiliza în schimb fonduri ale băncii centrale. Guvernul lui Tusk a calificat inițiativa drept „nerealistă”, întrucât banca centrală se confruntă cu pierderi financiare.

