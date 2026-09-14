Polonia trece de la reacție la prevenție în fața sabotajului rusesc: patrule aeriene regulate, contraspionaj intensificat și protecție sporită a infrastructurii critice

Polonia își schimbă abordarea de securitate în contextul intensificării campaniei ruse de sabotaj și a provocărilor militare pe teritoriul european, trecând de la reacția la incidente la prevenirea și detectarea timpurie a amenințărilor, conform Euractiv.

Polonia își va intensifica patrulele aeriene cu aeronave de luptă, activitatea serviciilor de contraspionaj și securitate internă, supravegherea infrastructurii critice și măsurile împotriva atacurilor cibernetice, operațiunilor de influență și recrutării de persoane pentru acte de sabotaj.

Schimbarea vizează inclusiv modul de operare al forțelor aeriene: până acum, avioanele de luptă poloneze erau ridicate în principal după detectarea unei potențiale amenințări de către sistemele radar, iar prin noua strategie se va trece la patrule aeriene regulate, în paralel cu consolidarea sistemelor de reacție rapidă.

„Creștem activitatea forțelor noastre aeriene, inclusiv a avioanelor F-16 și a elicopterelor. Consolidăm, de asemenea, sistemele de reacție rapidă la amenințări pe întreg teritoriul Poloniei”, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citat de Euractiv.

Decizia vine după o serie de incidente cu aeronave militare rusești. La începutul lunii septembrie, avioanele poloneze au interceptat un aparat rusesc de recunoaștere Il-20 deasupra Mării Baltice, la aproximativ 40 de kilometri nord de Ustka. Aeronava zbura cu sistemele de identificare oprite și reprezenta, potrivit Ministerului polonez al Apărării, inclusiv un risc pentru aviația civilă.

Polonia înregistrase alte trei incidente similare în august, după ce în iulie avioanele sale interceptaseră două aparate rusești Su-30.

„Ultimele săptămâni au arătat că provocările rusești iau forme diferite și reprezintă o amenințare în locuri care până de curând erau considerate sigure”, a avertizat Kosiniak-Kamysz.

Contraspionaj și protecția infrastructurii critice

În paralel, Varșovia intensifică activitatea Agenției pentru Securitate Internă (ABW), a celorlalte servicii de securitate și a armatei, pe fondul investigațiilor privind recrutarea de persoane de către Rusia pentru operațiuni de sabotaj și activitatea serviciilor de informații străine.

Autoritățile poloneze vor acorda o atenție tot mai mare modului în care sunt pregătite operațiunile rusești, inclusiv recrutării prin aplicații de mesagerie și remunerării prin criptomonede.

Protecția obiectivelor sensibile a fost, de asemenea, întărită. Poliția și-a intensificat prezența la infrastructurile considerate vulnerabile, iar inspecțiile au fost suplimentate. Operatorilor infrastructurilor critice li se cere să consolideze protecția fizică și tehnică, controlul accesului și planurile pentru continuitatea activității.

Măsurile vin după o serie de incendii suspecte. Un incendiu izbucnit la o fabrică de drone WB Electronics din Skarżysko-Kamienna a fost descris de premierul Donald Tusk drept un act deliberat de sabotaj. Alte incendii produse în apropierea unor facilități din industria de apărare sau la companii care produc componente pentru aviație sunt investigate pentru a se stabili dacă au legătură cu operațiuni similare.

„Problema este trecerea de la reacție la prevenție”

Beata Górka-Winter, politolog la Universitatea din Varșovia, arată că răspunsul Poloniei se extinde acum dincolo de achizițiile de armament și modernizarea forțelor militare către un model mai larg de reziliență națională.

„Problema este însă trecerea de la reacție la prevenție. Activitatea Rusiei este continuă și implică nu doar sabotaj convențional, ci și atacuri cibernetice, recunoașterea infrastructurii critice, operațiuni de influență și dezinformare”, a explicat ea.

În opinia sa, obiectivul trebuie să fie identificarea unei operațiuni înainte ca sabotajul să fie executat.

„Avem nevoie de un sistem capabil să detecteze pregătirile pentru sabotaj înainte ca actul în sine să aibă loc, nu doar să îi urmărească eficient pe cei care îl comit”, a spus Górka-Winter.

Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale: Rusia este dispusă să își asume riscuri tot mai mari pe teritoriul NATO și UE

Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale (PISM) avertizează că operațiunile rusești de sabotaj și subversiune au devenit mai agresive începând din 2022 și s-au intensificat ulterior, demonstrând disponibilitatea Moscovei de a-și asuma riscuri tot mai mari, inclusiv operațiuni care pot provoca victime, cu scopul destabilizării statelor NATO și UE.

Potrivit institutului, Rusia nu și-a folosit încă întreaga capacitate pentru operațiuni de sabotaj și subversiune la scară largă.

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