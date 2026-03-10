Polonia pregătește alternativa la SAFE – Președintele Nawrocki a trimis Parlamentului proiectul de lege privind finanțarea industriei de apărare din bugetul național

Proiectul de lege privind finanțarea industriei de apărare din bugetul național al Poloniei a fost trimis, marți, Parlamentului de la Varșovia de către președintele Karol Nawrocki (foto stânga). Este vorba despre o alternativă la programul european SAFE, prin care țara urma să primească împrumuturi europene în valoare de 43,7 miliarde de euro.

În principiu, președintele Poloniei propune o așa-numită variantă „SAFE 0%”, prin care industria de apărare să primească finanțare din fondurile Băncii Centrale de la Varșovia, astfel încât țara să nu se îndatoreze suplimentar.

Deși guvernatorul Băncii Centrale, Adam Glapinski, nu a precizat clar detaliile schemei de finanțare, consilierii președintelui Karol Nawrocki au explicat ce presupune propunerea.

Este vorba despre utilizarea operațiunilor de vânzare-răscumpărare de aur, pentru a realiza profitul din creșterea prețurilor aurului și a trimite veniturile către buget sau către Fondul de sprijinire a forțelor armate, care funcționează în cadrul băncii de dezvoltare a statului – BGK, potrivit unei analize ING.

SAFE a devenit un punct major de dispută între Karol Nawrocki – susținut de principalul partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS) – și coaliția de centru a lui Tusk, aflată la putere.

Karol Nawrocki are termen până pe 20 martie să decidă dacă va semna legislația de implementare a SAFE în Polonia. PiS apreciază că SAFE ar împovăra Varșovia cu datorii, ar limita achizițiile de arme de la cel mai important aliat al Varșoviei, SUA, și că vine cu condiții care ar avea scopul de a permite amestecul Germaniei în afacerile poloneze.

SAFE este unul din pilonii planului ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, prezentat în martie 2025, care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărări.

Achizițiile comune vor asigura interoperabilitatea forțelor armate ale statelor membre și previzibilitatea pentru industria europeană de apărare, vor reduce costurile și vor crea amploarea necesară pentru consolidarea bazei industriale europene de apărare. Acest lucru este esențial atât pentru competitivitatea, cât și pentru capacitatea de reacție a industriei europene de apărare.

SAFE ar oferi împrumuturi pe termen lung (cu o durată maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului). Acestea vor fi finanțate din împrumuturi ale UE, ceea ce le face o sursă de finanțare mai rentabilă pentru investițiile publice decât împrumuturile naționale.

Împrumuturile vor beneficia de condiții de finanțare avantajoase, datorită bonității ridicate a UE. Comisia Europeană va strânge fondurile în conformitate cu abordarea sa unificată de finanțare, emițând obligațiuni UE și titluri pe termen scurt.

