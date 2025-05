Polonia / Politicianul extremist care a luat aproape 15% din voturi în turul 1 își anunță condițiile pentru a susține un candidat în finala Trzaskowski-Nawrocki

Slawomir Mentzen (foto), politicianul de extremă dreapta care a obținut 14,81% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din Polonia, și-a anunțat condițiile pentru a-l susține pe unul dintre candidați care se vor înfrunta în turul al doilea: centristul Rafal Trzaskowski (Platforma Civică) și naționalistul Karol Nawrocki (PiS).

Într-un mesaj înregistrat, Slawomir Mentzen a declarat marți că îi va invita pe Trzaskowski și Nawrocki să participe la o dezbatere pe canalul său de YouTube. „În timpul conversației, vă voi cere să semnați o declarație în conformitate cu așteptările alegătorilor mei”, a adăugat Mentzen.

Declarația include promisiuni de a nu crește impozitele, de a nu limita libertatea de exprimare, de a nu trimite trupe poloneze în Ucraina, de a nu transfera competențe către Uniunea Europeană și de a nu limita dreptul polonezilor de a purta arme, informează Reuters.

Comportamentul alegătorilor lui Mentzen, în mare parte tineri și anti-establishment, este greu de prevăzut. Proeuropeanul Rafal Trzaskowski se vede nevoit să încerce să ajungă la oamenii care l-au susținut pe Slawomir Mentzen, fără a-i aliena pe alegătorii de stânga sau de centru. Trzaskowski a declarat presei poloneze că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la dezbatere.

De cealaltă parte, Întrebat despre invitația lui Mentzen la dezbatere, Nawrocki, care este susținut de partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat, într-o conferință de presă, că este „o ofertă serioasă din partea unui candidat care dorește să discute despre viitorul Poloniei înainte de a-și acorda sprijinul”.

La primul tur al alegerilor prezidențiale, Rafal Trzaskowski a obținut 6.147.797 voturi (31,36%), Karol Nawrocki – 5.790.804 voturi (29,54%), iar Slavomir Mentzen 2.902.448 (14,81%). Al doilea tur de scrutin are loc pe 1 iunie.

Premierul Donald Tusk are nevoie de o victorie a lui Rafał Trzaskowski la alegerile prezidențiale pentru a-și pune în aplicare planul de reforme. Tusk conduce o țară care este cel mai mare contribuitor la bugetul NATO, are cea mai mare armată din Europa, după Turcia, și are una dintre cele mai bune performanțe economice din lume. Dar strălucirea politicii sale externe a fost umbrită de performanțele slabe pe plan intern, unde agenda sa de reforme a fost blocată de președintele în exercițiu Andrzej Duda, aliat al PiS.

O victorie a lui Rafal Trzaskowski ar putea schimba acest scenariu, deoarece legislația guvernamentală nu ar mai fi supusă veto-ului prezidențial – lucru care s-a întâmplat din nou luna aceasta, când Duda a respins o inițiativă de reformă a plăților de securitate socială.

