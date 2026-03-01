Polonia plănuiește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani

Polonia intenționează să introducă o nouă legislație pentru a interzice rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani și va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a declarat ministrul Educației, Barbara Nowacka, într-un interviu pentru Bloomberg News, preluat de Reuters.

Coaliția de guvernare Civic va prezenta proiectul de lege vineri, urmând ca platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri să fie amendate, a spus Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027.

„Vedem sănătatea mentală a copiilor și tinerilor, vedem o scădere a competenței lor intelectuale”, a spus Nowacka, adăugând că mărimea amenzilor pe care companiile ar trebui să le plătească este încă în discuție.

Mai multe guverne europene, inclusiv Danemarca, Grecia, Franța, Spania și Marea Britanie, au explorat restricții similare, pe fondul afirmațiilor că serviciile de social media sunt dăunătoare sau adictive pentru minori.

Guvernul britanic a declarat în ianuarie că ia în considerare restricții pentru a proteja copiii online, după ce Australia a implementat legi similare în decembrie.Inițiativa ar putea pune Varșovia în conflict cu companii de tehnologie din SUA, precum Meta (META.O) și X al lui Elon Musk, unele dintre acestea exprimându-și opoziția față de restricții după interdicția implementată de Australia anul trecut.

