Polonia pregătește plafonarea prețurilor la carburanți și reducerea TVA și a accizei

Camera inferioară a parlamentului polonez a adoptat vineri, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care permite ministrului energiei de la Varșovia să stabilească zilnic prețurile maxime ale combustibililor, cu scopul de a proteja consumatorii de scumpirile determinate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Legislația vine să completeze reducerile planificate ale TVA-ului și accizei la carburanți, relatează TVP World, preluată de News.ro.

Sejmul polonez a aprobat proiectul în unanimitate, toți cei 436 de parlamentari prezenți votând în favoarea acestuia, introducând ceea ce echivalează cu un plafon de preț controlat de la nivel central, care permite comercianților cu amănuntul să practice doar prețuri mai mici decât plafonul.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat anterior că guvernul se așteaptă ca prețurile să scadă rapid în urma acestui plan, ministrul energiei urmând să „stabilească zilnic prețul maxim permis pe litru al combustibilului”.

Polonia taie TVA-ul la carburanți de la 23% la 8%

Proiectul de lege vine într-un moment în care Polonia, la fel ca majoritatea statelor din Europa și din lume, se confruntă cu creșterea prețurilor combustibililor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Guvernul a declarat că măsurile sunt necesare pentru a răspunde rapid „la situația actuală de pe piața de carburanți, legată de războiul din Orientul Mijlociu”.

Conform legislației adoptate, preţul maxim va fi calculat pe baza prețurilor medii cu ridicata, a taxelor și a unei marje fixe de vânzare cu amănuntul de 0,30 zloți pe litru. Prețul va fi publicat de ministrul energiei într-un aviz oficial.

Legislația vine în contextul alte măsuri planificate de reducere a TVA-ului și accizelor. Tusk a declarat că Polonia va reduce TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim al UE pentru a ușura presiunea asupra gospodăriilor și companiilor.

Proiectul de lege adoptat vineri va fi trimis acum la Senat, care este așteptat să îl adopte, înainte de a fi trimis președintelui Karol Nawrocki pentru promulgare.

Guvernul dorește ca măsurile să intre în vigoare înainte de sărbătorile de Paște (5 aprilie în Polonia).

