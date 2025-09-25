cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

25 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Polonia și-a redeschis granița cu Belarus – Cale liberă pentru bunurile chineze

Rss
De Iulian Soare

25 septembrie, 2025

Polonia și-a redeschis, în noaptea de miercuri spre joi, frontiera cu Belarus, închisă în prima parte a lunii septembrie în răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus, relatează agențiile internaționale de presă, citând presa de la Varșovia.

O consecință majoră a închiderii de către Polonia a frontierei cu Belarus a fost înghețarea coridorului feroviar China–UE, care acoperă 90% din traficul feroviar dintre China și Europa și bunuri în tranzit de circa 25 de miliarde de euro.

La mijlocul lunii, Beijingul a presat Varșovia să redeschidă punctele de trecere după exercițiile Zapad 2025 și incursiunea cu drone rusești în spațiul aerian polonez. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a deplasat personal la Varșovia pentru discuții.

Polonia avertizează cu o nouă închidere


Din 12 septembrie, toate punctele de trecere de la frontiera Poloniei cu Belarus au fost închise. Suspendarea traficului frontalier a fost aplicată în ambele sensuri – ieșirea din Polonia în Belarus și invers.

În 17 septembrie, guvernul polonez a declarat că încheierea exercițiilor militare dintre Rusia și Belarus nu a însemnat deschiderea automată a frontierei, iar restricțiile, inclusiv pentru transporturile feroviare, urmau să rămănă în vigoare inițial până la data de 9 decembrie.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că „dacă este necesar, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv din partea anumitor vecini escaladează, nu vom ezita să luam decizia de a închide din nou (punctele de trecere a frontier – n.r.)”.

(Citește și: „Președintele Poloniei vrea desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul țării: Avioane franceze care în mod normal poartă încărcătură nucleară au fost deja mutate în Polonia”)

(Citește și: „90% din comerțul feroviar chinez cu Europa, blocat – Polonia a prelungit pe termen nedeterminat închiderea frontierei cu Belarus”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Video / Santinela Estică a ajuns în Est: Avioanele franceze Rafale au făcut deja prima operațiune de poliție aeriană în Polonia – Mesaj al NATO către Rusia: avioane care în mod normal poartă încărcătură nucleară

 

Zapad 2025 – Vizită surpriză în Belarus a unor ofițeri americani, pentru a observa exerciţiile militare desfășurate împreună cu Rusia. Frontul din Ucraina – ultimele evoluții

 

Nouă provocare rusească: O dronă a încălcat spațiul aerian al României, a pătruns 10 km în județul Tulcea și a operat 50 de minute / Armata a ridicat de la sol două F-16 au urmărit drona / Explicațiile Ministrului Apărării

 

UPDATE / Provocare majoră a Rusiei pe Flancul Estic al NATO: Drone rusești în spațiul aerian al Poloniei – SUA vorbesc despre ”un act de război” – UE: ”o provocare intenționată”. România are legislație de a se apăra de drone abia de câteva luni – AUR, SOS și POT au atacat-o la CCR

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți