Polonia: Europa are nevoie de un sistem de descurajare similar celui din timpul Războiului Rece pentru a combate războiul AI / „Nu vorbim de infractori cibernetici, ci de adversari”

Creșterea numărului de atacuri cibernetice bazate pe inteligența artificială impune Europei construirea unui sistem de descurajare similar celui care a împiedicat distrugerea reciprocă în timpul Războiului Rece, a declarat vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, potrivit Euronews.

Europa trebuie să dezvolte un sistem de descurajare asemănător doctrina descurajării nucleare prin garantarea distrugerii reciproce, specifică perioadei Războiului Rece, pentru a contracara războiul purtat cu ajutorul inteligenței artificiale. Viceprim-ministrul Poloniei, Krzysztof Gawkowski, a descris această tehnologie drept un „multiplicator de forță”, care impune o regândire amplă a securității comune a continentului.

Gawkowski, care coordonează Ministerul Afacerilor Digitale din Polonia, estimează că numărul atacurilor cibernetice din țară va crește de „zece ori” în 2027, pe măsură ce modelele lingvistice mari (LLM) de ultimă generație devin tot mai performante, sofisticate și accesibile utilizatorilor.

„Frecvența unor astfel de incidente va crește în continuare. Nu este vorba doar despre infractorii cibernetici, o amenințare pe care, în general, suntem destul de bine pregătiți să o gestionăm. Este vorba despre adversari. Este vorba despre state. Aceasta este cea mai mare problemă”, a declarat Gawkowski în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

„Să spunem lucrurilor pe nume: acesta este un război digital în Europa. Unele țări se află în prima linie, precum Polonia, în timp ce altele nu sunt încă pe acest front, dar le va veni și lor rândul.”

În timpul Războiului Rece, „doctrina distrugerii reciproce garantate” a împiedicat Statele Unite și Uniunea Sovietică să intre într-o confruntare militară directă, care ar fi putut duce la o catastrofă nucleară. Simpla amenințare a anihilării reciproce a fost suficientă pentru a preveni izbucnirea unui război deschis.

În epoca actuală, a spus Gawkowski, o asemenea devastare ar putea fi provocată de sisteme de inteligență artificială capabile să spargă infrastructura critică a unei țări, aruncând-o într-o stare de paralizie totală.

„Trebuie să fim permanent conștienți de amenințările reprezentate de adversari la nivel de stat, precum Rusia, Belarus și alții. De asemenea, trebuie să transmitem un mesaj clar: dacă ne atacați, vom riposta”, a declarat Gawkowski. „Dacă nu reușim să ne exprimăm clar intenția de a riposta, riscăm să ajungem într-un punct în care un contraatac nu va mai fi posibil.”

„Bombe digitale lovesc centrale electrice, atacă supermarketuri și vizează spitale din Polonia, provocând oprirea activității acestora”

Pe parcursul discuției, Gawkowski a contestat în repetate rânduri descrierea atacurilor cibernetice drept „război hibrid”, termen folosit de aliații NATO pentru a evita declanșarea Articolului 5 al Tratatului Alianței, și a insistat că acestea ar trebui tratate ca acte de război în sens modern.

Ministrul a îndemnat statele europene să nu mai „închidă ochii” în fața amplorii amenințării reprezentate de inteligența artificială și să își adapteze în consecință strategiile naționale și resursele de securitate. NATO și-a revizuit ultima dată strategia privind inteligența artificială în 2024.

„Dacă o bombă ar lovi o centrală electrică, s-ar mai îndoi cineva în Europa că suntem în război? Dacă un tanc ar intra într-un supermarket și l-ar distruge, ar mai pune cineva la îndoială faptul că are loc un război?”, a întrebat Gawkowski.

„Cu toate acestea, astăzi ne confruntăm exact cu astfel de atacuri. Bombe digitale lovesc centrale electrice, atacă supermarketuri și vizează spitale din Polonia, provocând oprirea activității acestora”, a adăugat el.

„Și să fie foarte clar: nimic din toate acestea nu este întâmplător.”

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