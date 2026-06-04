Polonia a semnat 62 de contracte de înzestrare militară de 33 de mld. $ în trei zile, prin programul SAFE. Ce a cumpărat

Polonia a semnat în ultimele trei zile 62 de contracte militare, în valoare de 33 de miliarde de dolari, cu industria poloneză de apărare, potrivit agențiilor internaționale de presă. Toate comenzile, realizate prin programul SAFE al Uniunii Europene, urmează să fie onorate până în 2030.

Polonia a semnat recent acordul de împrumut în cadrul programului UE de finanțare a apărării, care e menit să consolideze armatele europene în condițiile presiunii SUA pentru întărirea capacității de apărare europene, pe fondul riscurilor geopolitice ridicate.

Premierul polonez Donald Tusk a spus recent că au fost alocate 100 de miliarde de zloți prin aproximativ 40 de acorduri și că peste 10.000 de companii poloneze vor beneficia de fondurile furnizate prin programul SAFE.

146 de vehicule de luptă ale infanteriei Borsuk;

96 de obuziere autopropulsate Krab de 155 mm;

64 de mortiere autopropulsate Rak de 120 mm;

1.000 de vehicule de sprijin — transport muniție, comandă, comunicații, mentenanță — pentru sistemele MLRS Homar-K, versiunea poloneză a sistemului sud-coreean K239 Chunmoo;

sute de vehicule de sprijin pentru obuzierele autopropulsate K9PL;

sute de mii de proiectile de artilerie de 155 mm;

30 de vehicule Rosomak pentru evacuare medicală;

18 vehicule Rosomak de comandă;

18 baterii antidrone SAN, însumând aproximativ 700 de vehicule;

12 module de baterii UAV Gladius, sisteme fără pilot pentru lovire și recunoaștere;

peste 400 de muniții rătăcitoare Warmate;

190 de seturi de drone de recunoaștere FlyEye;

sisteme Baobab-K pentru minare dispersabilă;

zeci de vehicule Waran 4×4 de comandă și comunicații;

alte sisteme de geniu, cibernetice, de comunicații, criptare și sprijin.

Polonia este cel mai mare beneficiar al inițiativei SAFE, program cu o valoare cumulată de 150 de miliarde de euro, respectiv 174,17 miliarde de dolari. Polonia a devenit cel mai mare țara europeană cu cea mai mare cheltuială pentru apărare ca pondere în PIB, cu 4,8% din PIB pentru apărare în 2026.

Programul SAFE nu implică doar comenzi, ci și extinderea producției interne în parteneriat cu producători străini.

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