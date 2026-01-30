Polonia – contracte de 4 mld. euro semnate vineri, pentru „cel mai modern sistem anti-drone din Europa”

Polonia a semnat, vineri, contracte în valoare de peste 4 miliarde de dolari pentru ceea ce prim-ministrul Donald Tusk a descris drept „cel mai modern sistem anti-drone din Europa”, menit să consolideze protecția de-a lungul frontierei de est a țării.

Sistemul anti-drone San va fi construit de un consorțiu condus de grupul de apărare de stat polonez PGZ, alături de firma privată APS și Kongsberg din Norvegia, într-un program care se preconizează că va dura doi ani.

San va include 18 baterii anti-drone, 52 de plutoni de tragere, 18 plutoni de comandă și aproximativ 700 de vehicule și va fi pe deplin operațional în doi ani, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Costul total al întregului scut de apărare aeriană este estimat la peste 60 de miliarde de dolari, a precizat acesta.

„Este un moment istoric. Ne aflăm într-un moment de cotitură absolută în ceea ce privește apărarea eficientă și performantă a frontierei estice a Poloniei, a Europei și a NATO”, a declarat Tusk, potrivit euractiv.com. El a adăugat că frontierele Poloniei vor fi „cele mai bine protejate din Europa”.

Crearea unui sistem anti-drone a devenit o necesitate urgentă pentru Polonia după ce Varșovia și aliații săi din NATO au fost nevoiți să trimită avioane de vânătoare în septembrie, când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez.

San va completa un sistem de apărare aeriană multistratificat dezvoltat în Polonia, care include programul „Wisla” cu sisteme Patriot de rază medie ale SUA, programul „Narew” care implică rachete sol-aer de rază scurtă ale Marii Britanii și așa-numitele programe Pilica și Pilica+ de rază foarte scurtă.

Premierul Tusk a spus că noul sistem va permite Poloniei să răspundă la amenințările aeriene „mai eficient, mai ieftin și mai inteligent” decât folosind avioane de vânătoare sau rachete. „În prezent, nu există în Europa un alt exemplu de sistem atât de integrat și inteligent, axat în principal pe combaterea dronelor”, a spus el.

Tusk s-a referit la incidentele din toamna trecută, când drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, argumentând că acestea au expus limitele metodelor tradiționale de apărare aeriană.

