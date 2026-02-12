„Consiliu al Viitorului” pentru transformarea Poloniei într-o putere tehnologică – industriile vizate: AI, biotehnologie, aerospațiale

Premierul Donald Tusk a anunțat marți crearea „Consiliului Viitorului”, un organism consultativ ce ar trebui ducă la accelerarea dezvoltării economice și transformarea Poloniei într-o putere tehnologică, prin intermediul unor planuri și măsuri care să stimuleze inovația în sectoare precum inteligența artificială (AI), biotehnologia și tehnologia aerospațială.

Într-o conferință de presă desfășurată la Varșovia, Donald Tusk a explicat că misiunea principală a consiliului, condus de ministrul finanțelor și economiei, Andrzej Domanski, este „să transpună cunoașterea științifică în creștere economică” tangibilă, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

„Un grup de oameni extraordinari va coopera pentru a realiza această accelerare”, a declarat Tusk, care a adăugat că „Polonia poate fi cel mai bun loc din Europa în ceea ce privește tehnologiile moderne și gândirea creativă”.

Suveranitatea tehnologică, prioritară pentru Polonia

Domanski a declarat că „suveranitatea tehnologică națională” este o prioritate pentru Polonia, care „este deja a 20-a cea mai mare economie din lume și are ambiții de a ajunge și mai departe”.

Organismul este compus din 18 membri – printre care se regăsesc oameni de știință, economiști și antreprenori din companii de tehnologie de vârf -, și, așa cum a sugerat prim-ministrul polonez, este așteptată și colaborarea astronautului polonez Slawosz Uznanski-Wisniewski, care a petrecut 20 de zile pe Stația Spațială Internațională (ISS), în 2025.

În ultimii ani, Polonia și-a crescut de patru ori investițiile în sectorul aerospațial și a bifat succese importante precum lansarea în 2024 a satelitului EagleEye, primul fabricat în întregime în țară, și a primei rachete suborbitale fabricate în Polonia, Amber, precum și a constelației de sateliți PIAST cu capacități militare în 2025.

Prima misiune a consiliului va fi să identifice barierele de reglementare și să propună soluții concrete pentru simplificarea procedurilor administrative de care să beneficieze companiile de tehnologie.

Creotech Instruments, cel mai mare fabricant polonez de sateliți, și SATLANTIS Microsats, o companie bască de top specializată în camere optice de înaltă rezoluție pentru spațiu, au semnat în octombrie 2025 un acord de colaborare pentru producția comună a cinci sateliți de observare a Pământului pentru guvernul polonez, precum și pentru crearea unei filiale SATLANTIS în Polonia.

