Polonia cere Curții de Justiție a UE suspendarea acordului Mercosur, până la pronunțarea unei hotărâri definitive la sesizarea Parlamentului European

Guvernul Poloniei a sesizat, duminică, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), împotriva acordului de liber schimb dintre UE și blocul sud-american Mercosur, acord intrat în vigoare, cu titlu provizoriu, la 1 mai. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Varșovia solicită suspendarea aplicării acestui document.

Acțiunea Poloniei vine după ce Parlamentul European a solicita deja CJUE să analizeze dacă acest acord respectă legislația UE.

Polonia critică de mult timp acordul, în special din cauza impactului negativ potențial pe care importurile de produse agricole din Mercosur (organizație ce include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) l-ar putea avea asupra fermierilor polonezi, relatează NotesfromPoland.

Principalul motiv invocat de Polonia este modul în care acordul a fost pus în aplicare, înainte de finalizarea procesului complet de ratificare. Guvernul polonez susține că aplicarea parțială a acordului ar fi ilegală și că ar putea afecta securitatea alimentară, standardele de producție și competitivitatea agriculturii europene față de importurile mai ieftine din America de Sud.

Singura țară care a contestat acordul la CJUE

După ce acordul comercial a fost aprobat de o majoritate a statelor membre ale UE, guvernul de la Varșovia a promis că va iniția o acțiune în justiție. „Am promis și ne-am ținut de cuvânt”, a scris luni dimineață ministrul agriculturii, Stefan Krajewski, pe rețelele de socializare. „Polonia este singura țară din Uniunea Europeană care a contestat acordul Mercosur în fața Curții de Justiție!”

„Pentru guvernul polonez, siguranța fermierilor și a consumatorilor noștri este prioritatea numărul unu”, a adăugat el. „Fermierii noștri nu se tem de concurență, dar aceasta trebuie să fie CORECTĂ. Luptăm pentru reguli comerciale echitabile și pentru cele mai înalte standarde. Zona rurală poloneză poate conta pe noi!”, a adăugat oficialul.

În declarațiile ulterioare aoferite Agenției Poloneze de Presă (PAP), viceministrul de externe Marcin Bosacki a confirmat că Polonia a depus contestația la Curtea de la Luxemburg duminică seara.

El a adăugat că Varșovia dorește „suspendarea punerii în aplicare și a executării acestui acord” pe durata procesului.

În ianuarie, 21 dintre cele 27 de state membre ale UE au votat în favoarea aprobării acordului cu Mercosur. Polonia s-a opus, alături de Austria, Franța, Ungaria și Irlanda, în timp ce Belgia s-a abținut.

PE a cerut CJUE să evalueze conformitatea acordului cu legislația europeană

În aceeași lună, Parlamentul European a înaintat o cerere către CJUE pentru a evalua dacă acordul de liber schimb este conform cu tratatele UE.

În februarie, acesta a aprobat, de asemenea, măsuri de protecție mai stricte care vor declanșa intervenția în cazul în care prețurile produselor agricole scad cu mai mult de 5 %.

Chiar dacă acordul comercial nu a fost încă ratificat definitiv – fiind necesară încă aprobarea Parlamentului European și a parlamentelor naționale -, acesta a intrat totuși în vigoare cu titlu provizoriu la 1 mai. Acesta reduce semnificativ tarifele aplicate produselor industriale și agricole comercializate între UE și Mercosur.

Agricultorii din Polonia și din alte state membre au protestat împotriva acordului, susținând că afluxul de produse sud-americane nu numai că va submina producătorii europeni, ci va afecta și consumatorii, întrucât țările Mercosur au standarde de mediu și de siguranță mai scăzute.

****