Polonia anunță „undă verde” de la Pentagon pentru o bază militară americană permanentă. Hegseth: „Totul merge într-o direcție bună”. Decizia finală, la Casa Albă, la începutul lui decembrie

Pentagonul a dat „undă verde” pentru o bază militară americană permanentă în Polonia, a anunțat ministrul Apărării de la Varșovia, Władysław Kosiniak-Kamysz, după o vizită la Washigton, unde s-a întâlnit cu Pete Hegseth.

Potrivit oficialului polonez, Pete Hegseth i-a spus că discuțiile evoluează într-o direcție bună, în contextul în care decizia finală a Casei Albe cu privire la revizuirea posturii militare americane din Europa e așteptată la începutul lunii decembrie.

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Potrivit relatărilor din presa internațională, după discuțiile desfășurate marți la Pentagon, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a răspuns succint unei întrebări privind o prezență militară americană permanentă: „Totul merge într-o direcție bună”.

Kosiniak-Kamysz a prezentat acest răspuns drept un acord de principiu al Pentagonului pentru o bază americană permanentă pe teritoriul Poloniei. Potrivit unui comunicat al ministerului polonez, decizia finală urmează însă să fie luată de Casa Albă la începutul lunii decembrie, în contextul în care la 6 noiembrie s-a încheiat procesul de revizuire a posturii militare a SUA în Europa, urmând să fie luate decizii privind reducerea/relocarea/extinderea trupelor americane pe continent – cel mai probabil reducere în Germania și în alte țări care nu au sprijinit războiul SUA cu Iranul (Germania, Spania, Italia) și suplimentarea pe Flancul Estic.

Până acum nu a fost anunțată nicio locație și nici dimensiunea forței americane suplimentare. Ministrul polonez a precizat că echipele tehnice compară în continuare mai multe amplasamente și lucrează la baza unui eventual acord.

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Pete Hegseth a transmis, la rândul său, printr-o postare pe rețeaua socială X, că discuția a vizat rolul de lider al Poloniei în NATO și că cei doi miniștri au semnat o „Declarație de Intenție privind consolidarea cooperării în industria de apărare”.

„Astăzi m-am întâlnit la Pentagon cu omologul meu polonez, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz. Am discutat despre rolul de lider al Poloniei în NATO, inclusiv despre sprijinul pentru obiectivele NATO 3.0, și am semnat o Declarație de Intenție privind consolidarea cooperării în industria de apărare”.

Today, I met with my Polish counterpart, Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Władysław Kosiniak-Kamysz, at the Pentagon.



We discussed Poland’s leadership in NATO, including support of NATO 3.0 objectives, and signed a Statement of Intent on strengthening of… pic.twitter.com/4KeUVmogre — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2026

Decizia finală privind revizuirea prezenței militare americane în Europa aparține lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a anunțat în septembrie că se fac „progrese majore” în direcția înființării unei baze a armatei americane în Polonia și că o locație va fi anunțată „foarte curând”, dacă proiectul va merge mai departe. La începutul lunii octombrie, întrebat despre proiect, Trump a declarat că Washingtonul „analizează această posibilitate și s-ar putea întâmpla”.

Pentagonul nu a emis încă un anunț public separat prin care să confirme o aprobare formală.

Discuțiile au avut loc în contextul în care Washingtonul își revizuiește prezența militară în Europa. Varșovia a propus oficial, în luna iunie, înființarea unei noi baze permanente, iar o delegație americană a vizitat Polonia la începutul lunii septembrie pentru a analiza posibile amplasamente. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat la sfârșitul lunii septembrie că cele două părți discută despre o a doua bază americană, de dimensiunea unei brigăzi.



Și România a înaintat o propunere similară privind înființarea unei baze permanente, în urmă cu câteva luni, iar potrivit Euronews autoritățile române ar fi dispuse să aloce aproximativ 4,5 miliarde de dolari pentru investiții care să încurajeze o prezență militară americană mai consistentă, suportând inclusiv costul staționării soldaților americani. Din această sumă, aproximativ 2,5 miliarde ar urma să fie destinate unor investiții majore la baza militară Mihail Kogălniceanu. Sumele nu au fost confirmate de oficialii guvernamentali de la București.

Prezența militară americană deja existentă în Polonia

Polonia găzduiește deja o garnizoană permanentă a armatei americane la Camp Kościuszko, în Poznań, înființată în martie 2023, precum și un comandament înaintat al Corpului V al armatei SUA, care coordonează forțele terestre americane de pe Flancul Estic.

Cea mai mare parte a celor aproximativ 10.000 de militari americani aflați în Polonia sunt desfășurați însă prin rotație.

Varșovia urmărește de mult timp obținerea unei prezențe combatante americane mai mari și permanente, obiectiv cunoscut anterior sub denumirea „Fort Trump”.

După anularea, la începutul acestui an, a unei rotații planificate a unei brigăzi blindate, Trump a declarat că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia.

Ulterior, el i-a transmis președintelui polonez Karol Nawrocki că Washingtonul ar putea trimite forțe suplimentare dacă Varșovia va solicita acest lucru. Ministrul Apărării Kosiniak-Kamysz a descris o prezență permanentă a SUA drept „prioritatea absolută” a Poloniei.

Acord privind industria de apărare

În același timp, în ceea ce privește declarația de intenție pentru extinderea cooperării în industria de apărare semnată marți de Hegseth și Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al apărării a declarat că Washingtonul a aprobat și o locație în Polonia pentru un centru de mentenanță a rachetelor PAC-3, utilizate în sistemele Patriot.

În Polonia există deja un centru de service pentru elicopterele Apache și Black Hawk.

Hegseth a afirmat că Polonia „construiește una dintre cele mai puternice armate din Europa” și continuă să reprezinte un exemplu pentru ceilalți aliați NATO.

Ministrul polonez a calificat vizita drept una de referință și a declarat că va prezenta declarația privind cooperarea industrială la reuniunea miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană programată pentru marțea următoare.

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