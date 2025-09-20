cursdeguvernare

sâmbătă

20 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian în timpul atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei

De Razvan Diaconu

20 septembrie, 2025

Avioanele poloneze și cele aliate au fost desfășurate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian al țării, după ce Rusia a lansat lovituri asupra vestului Ucrainei, a transmis armata poloneză, potrivit France24.

Militarii au precizat că, la scurt timp după ora 05:00 GMT, operațiunea de apărare aeriană s-a încheiat, întrucât atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei au încetat.

Forțele armate ale Poloniei, membră NATO, au declarat că avioanele poloneze și cele aliate au fost mobilizate pentru a proteja spațiul aerian după loviturile aeriene rusești care au vizat vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia.


„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană la sol și cele de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis comandamentul operațional într-o postare pe X.

La ora 03:40 GMT, aproape întreaga Ucraină se afla sub avertizări de raid aerian, ca urmare a avertismentelor Forțelor Aeriene ucrainene privind atacurile rusești cu rachete și drone.

La scurt timp după ora 05:00 GMT, forțele aeriene poloneze și aliate au încheiat operațiunea, deoarece atacurile aeriene ale Federației Ruse împotriva Ucrainei au încetat, a mai precizat comandamentul polonez, adăugând că acțiunile au fost „preventive și vizau securizarea spațiului aerian în zonele adiacente zonei amenințate”.

(Citește și: ”UPDATE/ Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian estonian. Estonia solicită consultări NATO în baza Articolului 4”)

***


