Polițiști din Sibiu în concediu medical – „o formă de protest”, spun sindicaliștii

Mai mulți polițiști din cadrul IPJ Sibiu au intrat în concediu medical, sindicatul Național DECUS, care-i reprezintă, explicând că acțiunea „poate fi catalogată ca o formă de protest”, dar care are o bază în starea lor de sănătate. Deocamdată, nici conducerea IPJ Sibiu, nici MAI și nici instituția din subordinea Ministerului Muncii ce ar trebui să verifice corectitudinea concediilor medicale, nu și-au exprimat poziția.

Luni, conducerea MAI are programate discuții cu organizațiile sindicale reprezentative ale polițiștilor.

Un număr de 13 polițiști din 14 planificați în serviciu (schimburile 2 și 3) de la Poliția Municipiului Sibiu – Biroul de Ordine Publică și 3 polițiști din 4 planificați în serviciu (schimbul 2) de la Secția 1 Poliție Sibiu, au intrat în concediu medical, conform unei postări pe Facebook a Sindicatului Național DECUS.

Gabriel Nicolae Ivanov, președintele Sindicatului Național DECUS, a declarat pentru Turnul Sfatului că intrarea în concedii medicale poate fi considerată o formă de atragere a atenției asupra problemelor polițiștilor.

”Poate fi catalogată ca o formă de protest, dar sunt concedii medicale, totuși. Atâta timp cât un document e este emis de un medic, înseamnă că are o bază”, spune el.

IPJ Sibiu transmite că ”se iau toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii continue a misiunilor specifice”.

Premierul nu a lămurit care este ponderea zilelor de concedii medicale la stat și în privat

Anul trecut, premierul a declanșat o ofensivă împotriva concediilor medicale, acuzând, fără niciun fel de date, că multe sunt acordate pentru boli închipuite. El a promis atunci date detaliate despre situația acestora, inclusiv ponderea pe care acestea le au în rândul bugetarilor și în mediul privat.

Situația nu a fost prezentată niciodată, așa încât nu s-a putut analiza riscul de abuz pe aceste două categorii.

Exemple de cazuri de abuz apar frecvent în mass-media, însă acestea se referă exclusiv la bugetari.

În ceea ce privește mediul privat, antreprenorii sunt afectați de decontarea cu mare întârziere a acestor concedii, pe care ei le plătesc în valoare de 100% angajaților.

“A fost o discuţie în coaliţie, ţinând cont că este, ştiţi, tehnica legislativă, că nu am voie să dau ordonanţă cât timp este în… Şi am avut o discuţie în coaliţie, liderii de grup şi domnul Simoniss-au pus de acord şi au trecut legislaţia. Vom vedea impactul. (…) Din ce ţin minte, au fost 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele. Au fost 187.000 de concedii medicale date în România fiindcă am strănutat şi am fost răciţi. Dacă vrem să încurajăm… deci trebuie făcută o distincţie clară între cei care au nevoie, se află într-o nevoie, care au o boală gravă, între doamnele însărcinate, concediu, ştiţi foarte bine că cheltuielile cele mai mari sunt când e copilul foarte mic”, declara anul trecut Marcel Ciolacu.

“Vrem să facem o ordine în România sau vrem să continuăm? Eu v-am spus punctul meu de vedere. Dacă vrem pentru răceală să dăm scutiri de impozite, dăm scutiri. Dacă vrem pentru o durere la spate şi n-am putut merge la muncă zece zile şi avem două milioane de zile de concediu pe acest specific, vrem să dăm scutiri de impozite? Foarte bine. Să ştiţi că nu le daţi numai din banii mei. Le dăm din banii la toţi. Camera Deputaţilor este independentă, deoarece ea legiferează. Eu nu o să dau o ordonanţă, pentru că aş încălca legea. Eu v-am spus părerea mea personală”, a explicat premierul Ciolacu.

