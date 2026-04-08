Politico: Ungaria şi Rusia au convenit asupra unui plan pentru consolidarea relaţiilor bilaterale

Guvernul de la Budapesta a semnat, la finalul anului trecut, un acord cu Rusia pentru a extinde legăturile economice, comerciale, energetice şi culturale dintre cele două ţări, potrivit documentelor elaborate de guvernul rus şi obţinute de Politico.

Documentele arată că ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, şi ministrul rus al sănătăţii, Mihail Muraşko, au semnat un plan în 12 puncte care stabileşte domeniile de cooperare, după ce s-au întâlnit pentru discuţii în capitala Rusiei, în decembrie.

Textul, care nu a fost făcut public până acum, prezintă măsura în care cele două guverne s-ar alinia în domenii atât de diverse precum combustibilul nuclear, educaţia şi sportul, scrie Politico, potrivit news.ro.

Întâlnirea din decembrie de la Moscova a fost prilejuită de cea de-a 16-a reuniune a Comisiei interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică (IGC), care, potrivit presei de stat ruse, a fost lansată în 2005. De atunci, comisia s-a reunit cam o dată pe an, fie în Rusia, fie în Ungaria – cu o pauză între cea de-a 14-a reuniune din noiembrie 2021 şi cea de-a 15-a din septembrie 2024. Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina pe 24 februarie 2022.

Conform unuia dintre documente, Rusia şi Ungaria „au abordat problemele actuale ale comerţului bilateral şi cooperării economice, activităţile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcţii şi alte domenii de interes reciproc, precum şi în sfera culturală şi umanitară” la reuniunea de la Moscova din 9 decembrie 2025. De asemenea, au subliniat importanţa „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două ţări în domenii de interes comun”.

Întrebat despre conţinutul documentelor şi implicaţiile acestora pentru traiectoria politică a Ungariei, Szijjártó a spus doar că în ceea ce priveşte „cooperarea bilaterală a Ungariei, aceasta este ghidată de interesul naţional, nu de vreo presiune de a se conforma presei liberale dominante, extrem de părtinitoare. Continuaţi cu munca subiectivă!” a îndemnat el ironic.

Proiecte în domeniul energiei

Printre punctele convenite, conform documentelor, se număra angajamentul de a „inversa tendinţa negativă a comerţului bilateral” după ce transferul de mărfuri a scăzut ca urmare a sancţiunilor UE împotriva Rusiei, aplicate ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina.

Acordul deschide, de asemenea, calea pentru companiile ruse să demareze noi proiecte în domeniul energiei electrice şi al hidrogenului în Ungaria şi pentru o cooperare mai strânsă în domeniul petrolului, gazelor şi combustibilului nuclear.

Budapesta a acceptat să exploreze consolidarea învăţământului în limba rusă în ţară prin aducerea de profesori din Rusia, precum şi prin consolidarea recunoaşterii reciproce a calificărilor şi deschiderea programelor de schimb pentru studenţii absolvenţi, conform textului acordului.

În conformitate cu termenii acordului, guvernul maghiar a susţinut programele de schimb în curs de desfăşurare în toate domeniile, de la sport la artele circului – chiar dacă Moscova a fost acuzată în mod constant că foloseşte evenimentele culturale pentru a-şi propaga naraţiunile despre războiul din Ucraina şi pentru a conferi legitimitate regimului de la Moscova. Cele două părţi au susţinut ideea unui plan de acţiune pentru 2026-2027 privind colaborarea în domeniul sportului.

Relaţiile mai strânse cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligaţiile Ungariei care decurg din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”, se menţionează, totuşi, într-unul dintre documente.

