Politico: Serbia a testat tunuri sonice pe câini, în colaborare cu serviciile secrete ruse

Ofițeri ai serviciilor secrete sârbe au testat tunuri sonice pe câini, în colaborare cu FSB – principalul serviciu secret al Rusiei, potrivit unor documente guvernamentale sârbești consultate de Politico.

Documentele confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vučić a efectuat experimente cu difuzoare de mare putere, cunoscute în limbajul popular sub numele de tunuri sonice, la două săptămâni după ce o manifestație antiguvernamentală din Belgrad a fost întreruptă de ceea ce protestatarii au descris ca fiind o explozie sonică paralizantă.

Testarea comună a armelor sonice pe animale evidențiază profunzimea cooperării în materie de securitate între Rusia – cel mai aprig adversar al UE – și Serbia, un candidat la aderarea la UE al cărui proces este blocat și al cărui guvern se confruntă cu o provocare serioasă.

Dispozitivele acustice de lungă distanță (LRAD) sunt comercializate pentru comunicații la distanță, dar atunci când sunt utilizate la distanță mică, pot provoca leziuni auditive. De asemenea, s-a raportat că provoacă dureri de cap, amețeli și greață. Guvernul a negat utilizarea tunurilor sonice împotriva demonstranților.

Serbia se află în mijlocul celei mai mari mișcări de protest din ultimele decenii. De mai bine de un an, zeci de mii de oameni — uneori chiar sute de mii de cetățeni — au ieșit în stradă în toată țara, organizând mitinguri naționale regulate care reflectă furia tot mai profundă față de guvern.

Pe 15 martie 2025, în timpul uneia dintre cele mai mari demonstrații, un zgomot brusc și asurzitor a răsunat pe bulevardul principal din Belgrad, determinând o mulțime de oameni să se adăpostească.

Videoclipurile filmate din mai multe unghiuri arată tulburarea care s-a propagat prin mulțimea densă, înainte ca oamenii să fugă în panică. Demonstranții care au ajuns la camerele de urgență din Belgrad au raportat greață, vărsături, dureri de cap și amețeli. Ei au raportat că au auzit un sunet asemănător cu „un grup de motocicliști” sau o „locomotivă” îndreptându-se în direcția lor.

După ce a respins inițial acuzațiile că autoritățile ar fi folosit un tun sonic, Vučić a declarat că „în termen de 48 de ore se va efectua o anchetă completă, iar apoi toți cei responsabili pentru astfel de invenții și minciuni brutale vor fi trași la răspundere de autorități”.

La o lună după protest, agenția de informații a Serbiei, BIA, a publicat un raport comandat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în care se afirma că dispozitivele cu decibel ridicat „nu au fost utilizate în timpul protestelor” și se concluziona că nu a existat un „impact psihologic, moral și fizic asupra oamenilor”.

Testele pe animale au fost efectuate ca parte a anchetei post-protest, potrivit documentelor consultate de Politico, care au fost elaborate de BIA și de un minister guvernamental.

Intenția era de a evalua dacă simptomele descrise de protestatari erau în concordanță cu efectele tunurilor sonore, pe care oficialii sârbi recunoscuseră anterior că poliția le deține.

Animalele au fost expuse la două modele LRAD — LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL — fabricate de compania Genasys din California, la distanțe de 200, 150, 100, 50 și 25 de metri.

***