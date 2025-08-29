Politico: Liderii europeni propun o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia, ca parte a unui acord de pace

Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de 40 de kilometri între linia rusească și cea europeană a frontului, ca parte a unui acord de pace. Potrivit Politico, este o idee cu care Moscova ar fi de acord.

Zona tampon se numără printre propunerile e care oficialii militari și civili le iau în considerare pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina, au dezvăluit cinci diplomați europeni, sub protecția anonimatului. Oficialii nu sunt de acord cu privire la adâncimea zonei și nu este clar dacă Kievul ar accepta planul, deoarece acesta ar implica probabil concesii teritoriale. Statele Unite nu par să fie implicate în discuțiile privind zona tampon, mai scrie Politico.

Vladimir Putin și responsabilii din subordine săi au declarat că lucrează la crearea unor zone tampon de-a lungul granițelor Rusiei cu Ucraina, ceea ce ar mări distanța dintre Moscova și artileria și dronele ucrainene. Însă nu au fost dezvăluite detalii care să sugereze ce ar implica aceste propuneri.

Numărul de militari necesari pentru patrularea frontierei rămâne, de asemenea, o preocupare. Oficialii europeni discută despre un număr cuprins între 4.000 și aproximativ 60.000 de soldați.

O împărțire teritorială are o semnificație istorică importantă. Diplomații europeni s-au abținut să o compare cu diviziunea puternic păzită dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, care, din punct de vedere tehnic, sunt încă în conflict. Ei o compară, mai degrabă, cu scindarea Germaniei în timpul Războiului Rece.

După ce SUA au confirmat că sunt pregătite să furnizeze informații și supraveghere, ca parte a unui plan de securitate occidental pentru Ucraina postbelică și să participe la un eventual scut de apărare aeriană, aliații europeni ai Kievului s-au mobilizat și au pus cap la cap detaliile contribuției proprii.

Potrivit Financial Times, europenii au schițat un plan care ar implica o zonă demilitarizată, posibil patrulată de trupe neutre de menținere a păcii dintr-o țară terță convenită de Ucraina și Rusia. O frontieră mult mai robustă în spatele acesteia ar fi apărată de trupe ucrainene înarmate și antrenate de NATO, iar o forță de descurajare condusă de Europa ar fi apoi staționată mai adânc în Ucraina ca a treia linie de apărare, cu sprijinul SUA din ariergardă.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, a confirmat informațiile publicate de FT și a declarat că fiecare țară din coaliție va contribui în mod diferit, „iar în final imaginea va fi o combinație de sprijin militar, politic și economic”.

