Politico: Guvernele UE trasmit Bruxelles-ului că eliminarea tehnologiei americane nu este realistă. Niciun stat nu ar fi pregătit pe teren mediu

Capitalele naționale ale UE transmit un mesaj clar către Bruxelles: Europa funcționează pe tehnologie americană, iar această situație nu se va schimba în următorii ani, potrivit unui sondaj realizat de Politico în rândul celor 27 de guverne ale Uniunii.

Sondajul a fost lansat după ce oficiali europeni au avertizat în ianuarie că dependența de decenii de companii din SUA ar putea fi folosită ca instrument de constrângere de către administrațiile aericane. Răspunsurile indică eforturi fragmentate de adaptare la noua realitate geopolitică și o opinie comună că nu există soluții rapide.

Publicația a contactat ministerele digitale ale tuturor celor 27 de state membre începând cu 22 ianuarie, solicitând informații despre cartografierea dependențelor de tehnologia americană și existența unor planuri de criză. Până la termenul limită au răspuns Germania, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Belgia și Luxemburg.

Deși Bruxelles-ul este conștient de dependența digitală a continentului, guvernele descriu un proces lent de reducere a vulnerabilităților strategice.

Finlanda a anunțat că a simulat recent scenariul unui „buton de oprire” al tehnologiei americane pentru a-și testa pregătirea.

Patru capitale au subliniat însă amploarea sarcinii de a construi un ecosistem digital non-american capabil să susțină guvernele și serviciile esențiale, iar Letonia și Lituania au invocat amenințarea Rusiei drept motiv pentru care dependența de SUA rămâne esențială.

Ministrul lituanian al Economiei, Edvinas Grikšas, a declarat că o „decuplare” tehnologică totală de SUA nu este realistă și nu ar servi intereselor strategice ale Europei, invocând integrarea profundă și prioritățile comune de securitate.

Giganții americani domină infrastructura digitală europeană

Amazon, Microsoft și Google controlează peste două treimi din piața de cloud, iar majoritatea companiilor și guvernelor folosesc software american.

O analiză a companiei Proton arată că 74% dintre firmele europene listate public depind de servicii tehnologice din SUA, Irlanda, Finlanda și Suedia fiind cele mai dependente.

Comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, a avertizat că aceste dependențe pot fi „transformate în arme”. Un purtător de cuvânt al ministrului digital german a declarat că, pe termen scurt și mediu, înlocuirea completă a serviciilor digitale străine nu este nici realistă, nici necesară, deși există o imagine clară a dependențelor critice.

Franța a interzis utilizarea unor instrumente dezvoltate de giganți americani

Unele state și regiuni încearcă totuși să reducă utilizarea serviciilor americane. Franța a interzis utilizarea de către oficiali a unor instrumente video din SUA, precum Microsoft Teams și Zoom, orientându-se către platforma franceză Visio.

Amsterdam a stabilit un termen pentru 2035, iar landul german Schleswig-Holstein a anunțat finalizarea unui proces de eliminare treptată. Finlanda a evaluat recent impactul unei eventuale opriri a tehnologiei americane, concluzionând că efectele ar fi extinse, inclusiv asupra economiei SUA.

În statele baltice, sprijinul american este considerat vital în contextul amenințărilor din partea Rusiei. Oficialii lituanieni și letoni au subliniat rolul tehnologiilor digitale și al capabilităților de securitate cibernetică ale SUA în consolidarea rezilienței naționale.

Letonia a avertizat că marginalizarea tehnologiei americane ar echivala cu autosabotaj, iar ministrul economiei Viktors Valainis a afirmat că SUA vor rămâne principalul partener de securitate pentru Europa.

Estonia, confruntată cu atacuri cibernetice rusești, susține că este pregătită pentru diverse scenarii și că riscul tăierii cablurilor submarine de internet este mai realist decât un blocaj tehnologic din partea SUA.

Unele guverne analizează soluții open-source

Ca alternative, unele guverne analizează soluții open-source. Olanda cercetează instrumente autonome de comunicare, iar platformele Visio și Nextcloud sunt testate.

Guvernul german utilizează platforma openDesk, iar Curtea Penală Internațională a apelat la aceasta după ce a renunțat la Microsoft din cauza temerilor legate de sancțiuni americane.

Eurodeputata finlandeză Aura Salla a declarat că accesul la codul sursă reduce dependențele și blocajele tehnologice.

Comisia Europeană urmează să prezinte în primăvară un pachet legislativ privind suveranitatea tehnologică, inclusiv o strategie dedicată open-source.

***