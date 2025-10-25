cursdeguvernare

sâmbătă

25 octombrie, 2025

Stiri

Poliţia Română: Scădere cu peste 12% a sesizărilor de infracțiuni în primele nouă luni din 2025

De Vladimir Ionescu

25 octombrie, 2025

Numărul de sesizări penale a înregistrat o scădere cu peste 12% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit News.ro.
De asemenea, s-au înregistrat scăderi şi în privinţa infracţiunilor de furt, tâlhărie şi distrugere.

”În primele 9 luni ale anului 2025, infracţionalitatea sesizată a cunoscut un trend descendent, fiind înregistrate 368.493 de sesizări penale, cu 51.264 mai puţine (-12,2%) faţă de perioada similară a anului trecut. Acest trend este accentuat şi de luna septembrie a anului curent, care a înregistrat o scădere de 2.994 de fapte (-6,4%)”, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii IGP.

Ei au precizat că în primele nouă luni ale anului au fost înregistrate 228.431 de infracţiuni judiciare, cu 42.490 (-15,7%) mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 32.558 de infracţiuni economico-financiare, cu 3.176 (-8,9%) mai puţine faţă de primele 9 luni din anul 2024, precum şi 119.897 de infracţiuni contra persoanei, cu 34.915 (-22,6%) mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.   


De asemenea, în primele 9 luni ale anului 2025, au fost sesizate 58.775 de infracţiuni de lovirea sau alte violenţe, cu 23.240 (-28,3%) mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 138.738 de infracţiuni contra patrimoniului, cu 17.026 (-10,9%) mai puţine decât în primele 9 luni ale anului trecut.

Reprezentanţii IGPR au adăugat că numărul infracţiunilor de furt (66.325), precum şi cel al infracţiunilor de tâlhărie (1.357) a scăzut cu 11,6%, respectiv 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. 

”Atât infracţiunile de distrugere (29.001), cât şi cele stradale (36.852) au scăzut cu 6.778 de fapte, respectiv 9.851, faţă de primele 9 luni ale anului trecut. În perioada de referinţă, au fost sesizate 126.056 de infracţiuni comise în mediul rural, cu 23.467 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2024”, a mai precizat sursa citată. 

Totodată, în primele 9 luni ale anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 2.939 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 940 de persoane şi rănirea gravă a 2.352 de oameni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 205 (-6,5%) mai puţine accidente, cu 145 mai puţine persoane decedate şi cu 81 mai puţine persoane rănite grav.

(Citește și: ”Oficial / Diana Șoșoacă, pusă sub urmărire penală pentru 11 infracțiuni”)


***

