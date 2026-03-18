18 martie, 2026

Premieră națională – Politehnica Timișoara pregătește ingineri pentru proiectarea și operarea dronelor – direcție transformarea zonei în hub regional în domeniul sistemelor autonome

De Mariana Bechir

18 martie, 2026

Universitatea Politehnică Timișoara (UPT) introduce, în premieră națională, programul de licență „Drone Engineering and Aeronautical Informatics”, în limba engleză, în domeniul Mecatronică și Robotică.

Scopul este formarea de ingineri capabili să proiecteze, opereze și integreze sisteme aeriene fără pilot (UAS), utilizând tehnologii de autonomie și inteligență artificială, în conformitate cu standardele aeronautice europene.

Programul propune o abordare integrată, care îmbină componentele hardware și software ale sistemelor aeronautice moderne, explică un comunicat al UPT.


Absolvenții programului vor avea acces la o gamă largă de oportunități profesionale, de la industria aeronautică și dezvoltarea de sisteme autonome, până la software embedded, inteligență artificială aplicată sau cercetare și antreprenoriat în domenii emergente precum serviciile cu drone.

Disciplimenele studiate:

  • Studenții vor parcurge, încă din primul an, discipline fundamentale precum matematica, fizica, știința materialelor, ingineria electrică și programarea, alături de introduceri în modelare 3D și aerodinamică.

  • În anii următori, formarea devine tot mai specializată: de la dinamica zborului, sisteme de propulsie și automatică, până la senzori, sisteme de control și introducere în inteligența artificială.

  • În anul al treilea, accentul cade pe sisteme de decizie, machine learning, siguranță și validare, dar și pe interacțiunea om-calculator.

  • În ultimul an se vor studia funcțiile autonome, fabricația dronelor, certificarea aeronautică și dezvoltarea proiectului de diplomă.

Provocarea – Timișoara își dorește să devină hub regional în domeniul dronelor și al sistemelor autonome

Lansarea acestui program vine în contextul unei viziuni mai ample a Universității Politehnica Timișoara de a contribui la transformarea orașului într-un pol de inovare tehnologică.

Inițiativa a fost dezvoltată în colaborare cu specialiști români din industria globală, inclusiv experți implicați în proiecte de anvergură din domeniul aerospațial și al inteligenței artificiale.

Noul program reflectă o direcție strategică clară: trecerea de la un model economic bazat pe outsourcing la unul orientat spre inovație, cercetare și dezvoltare de tehnologie proprie.

Timișoara are potențialul de a deveni un hub regional și european în domeniul dronelor și al sistemelor autonome.


Admiterea la programul de licență „Drone Engineering and Aeronautical Informatics” va avea loc în sesiunea de vară sau de toamnă a anului 2026, în funcție de finalizarea procesului de acreditare.

(Citește și: România și Ucraina întorc pagina economică: Drone ucrainene vor fi produse în România, conexiunile energetice vor fi extinse – Coridorul Vertical de Gaz intră în joc – Ucraina poate primi gaze din Neptun Deep)

