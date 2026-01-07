Video / Generalul (r) Virgil Bălăceanu, la podcastul Spiritul Timpului: “Prezența militară a Statelor Unite în regiune rămâne valabilă” / “Marea Baltică avantajează NATO, Marea Neagră avantajează Rusia”

Dincolo de mutarea interesului Statelor Unite către Indo-Pacific și către America de Sud, prezența militară a SUA în regiune rămâne valabilă, iar într-o situație de criză relevantă este aplicarea planurilor regionale ale NATO de apărare și descurajare ale NATO, a spus generalul-locotenent (r) dr. Virgil Bălăceanu, în cadrul podcastului Spiritul Timpului, noul produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro .

În această nouă ediție a podcasturilor „Spiritul Timpului” am încercat o privire concretă asupra momentului istoric pe care îl trăim din punctul de vedere al securității. Acest episod tratează contextul militar și complicata ecuație globală care stă în spatele deciziilor de securitate din acești ani: Indo-Pacificul, Europa ca lume liberă, Orientul și mizele de securitate – toate din perspectiva României.

”Pentru o situație de criză, vom avea în continuare o prezență a Statelor Unite. Eu nu am cunoștință că, la nivelul Pentagonului – respectiv al administrației americane – s-a decis o retragere a generării forței de către SUA în condițiile în care, într-o situație de criză, sunt aplicate planurile regionale ale NATO – de contingență (eng. contingency – n.r.). Adică planurile de apărare și descurajare ale NATO. Aici este esența problemei – nu neapărat o prezență pe timp de pace, ci respectarea, în continuare, a acestor planuri. Ori, dincolo de această mutare în zona de Vest a SUA – în mod deosebit către Indo-Pacific și către America de Sud – trebuie să avem în vedere că prezența militară a SUA în regiune rămâne valabilă”, a explicat Virgil Bălăceanu, un militar cu o vastă experiență acumulată în cei peste 40 de ani de activitate în Armata României, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost comandant al SEEBRIG.

Securitatea României în războiul lumilor

Discuția a vizat și România ca falia militară de la Marea Neagră, dintre Occident si Asia, dintre două civilizații societale: care este capacitatea reală de apărare a României, cu riscurile și scenariile aferente și care este locul României pe glob, în ecuația complicată a NATO, a Europei și a Statelor Unite.

Potrivit generalului-locotenent (r) Virgil Bălăceanu, strategia de securitate a SUA arată că Washingtonul își mută atenția dinspre Europa, o tendință care este disruptivă și care transmite că europenii trebuie să își ia apărarea în propriile mâini.

Militarul a explicat și rolul Rusiei în viitoarea lumă bipolară, în care principalele forțe vor fi SUA și China.

