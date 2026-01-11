Video / Generalul (r) Virgil Bălăceanu, la podcastul Spiritul Timpului: “NATO are 3 valuri de construire a apărării sale pe granița de Est”

Europenii au principala responsabilitate în ceea ce privește generarea forței de apărare și descurajare pe Flancul de Est, a spus generalul-locotenent (r) dr. Virgil Bălăceanu, la podcastul Spiritul Timpului, un produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro . Acesta a explicat că NATO are 3 valuri de construire forței sale de Apărare pe granița de Est, în caz de manifestare a unei situații de criză.

”Există o logică de dislocare a forțelor pentru o situație de criză. Dacă mergem pe această logică, asociată modelului forței NATO, adoptat recent, asta înseamnă 3 valuri de construire a posturii de apărare și descurajare NATO pe granița de Est. Avem valul întâi cu un termen de dislocare foarte scurt: 0 la 10 zile – 100.000 de oameni și cu ei, desigur, tehnica și echipamentele. Mai avem și un al doilea val, de la 10 la 30 zile – încă 200.000 de oameni. Al treilea val, de la 30 la 180 de zile – 500.000. Ori, gândiți-vă la distanța dintre America de Nord și Europa. Majoritatea forțelor americane pentru aplicarea unor planuri regionale nu se găsesc în Europa, ci pe continentul nord-american. O asemenea dislocare, într-o situație de criză, ia timp. În schimb, disloci mai rapid trupe din Franța până în România – la fel din Portugalia, Spania, Italia până în zona de Sud-Est”, a explicat Virgil Bălăceanu, un militar cu o vastă experiență acumulată în cei peste 40 de ani de activitate în Armata României, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost comandant al SEEBRIG.

Într-o nouă ediție a podcasturilor „Spiritul Timpului” am încercat o privire concretă asupra momentului istoric pe care-l trăim din punctul de vedere al securității. Acest episod a tratat contextul militar și complicata ecuație globală care stă în spatele deciziilor de securitate din acești ani: Indo-Pacificul, Europa ca lume liberă, Orientul și mizele de securitate – toate din perspectiva României.

“Situația din Marea Baltică favorizează NATO. Situația din Marea Neagră favorizează Rusia”

Militarul a mai spus că europenii au principala responsabilitate în ceea ce privește generarea forței de apărare și descurajare pe Flancul de Est.

”În Europa, noi avem 10 corpuri de reacție rapidă ale NATO sau corpuri multinaționale, printre care și un Corp Multinațional de Sud-Est al cărui comandament este în România, la Sibiu. În general, în activitățile (militare) și pregătirea unor planuri regionale, regula este ca americanii să acționeze cu două comandamente de corp. E vorba de Corpul 5 Armată – ale cărui elemente înaintate se găsesc în Polonia, și s-a acționat inclusiv pe teritoriul României –, iar al doilea corp ar fi Corpul 18 Aeropurtat. Deci dimensiunea esențială, din punctul de vedere al generării forței, trebuie să o aibă europenii”, a explicat dr. Virgil Bălăceanu.

Discuția cu generalul-locotenent în rezervă a vizat și România ca falia militară de la Marea Neagră, dintre Occident si Asia, dintre două civilizații societale: care este capacitatea reală de apărare a României, cu riscurile și scenariile aferente și care este locul României pe glob, în ecuația complicată a NATO, a Europei și a Statelor Unite.

Generalul-locotenent (r) Virgil Bălăceanu a mai punctat în cadrul discuției că Marea Baltică este o mare NATO, în timp ce Marea Neagră este favorabilă Federației Ruse. Militarul a explicat și rolul Rusiei în viitoarea lume bipolară, în care principalele forțe vor fi SUA și China. Totodată, dr. Virgil Bălăceanu a subliniat că deși războaiele mondiale au început din Europa, liderii Europei nu au crezut că vor mai avea un război clasic pe “bătrânul continent”.

Securitatea României în războiul lumilor

Rețeta de valori din spatele unui brand comercial și brand de țară

Simțul urgenței: România în politica de la București

