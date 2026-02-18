Video / Ionuț Dumitru, la Spiritul Timpului: ”În loc să rezolvăm problema de fond a energiei, am plătit 30 mld. lei pe plafonare-compensare”

România are trei-patru domenii în care are avantaje de competitivitate, domenii care merită stimulate, a spus Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, în cadrul podcastului Spiritul Timpului, (un produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro ). Potrivit acestuia, România a plătit 30 de miliarde de lei pe mecanismul de plafonare-compensare a prețurilor mari cu energia, bai cu care s-ar fi putut rezolva problema de fond a energiei, adică prețurile mari.

”Energia, de exemplu. Noi am avut o creștere uriașă de preț la energie, iar aici am ales soluția facilă, care e o non-soluție: să plafonăm prețul și să îl compensăm. Acei 30 de miliarde de lei pe care i-am plătit pe compensare nu îi foloseam mai bine pentru a rezolva problema structurală, de fond, a prețurilor la energie? Pentru că noi trebuie să producem mai multă energie, să îmbunătățim rețeaua – infrastructura de energie – și să avem stocare. Un alt domeniu: agricultura. Noi avem un potențial agricol uriaș, suntem în top 5 european ca sufrafață agricolă cultivată cu cereale. Dar nu am reușit să facem saltul valoric, să procesăm o parte mai mare din aceste cereale, cum face de altfel Polonia. Zona de servicii IT este o alta unde avem potențial”, a explicat Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

În această nouă ediție a podcasturilor „Spiritul Timpului”, Ionuț Dumitru explică și ce ni se întâmplă în acest moment de inflexiune în care ne regăsim, și ce ar trebui să facem ca să schimbăm modelul economic, și cum să evităm așa-numita ”capcană a venitului mediu”. Potrivit acestuia, după 30 de ani, în România s-a încheiat cu modelul economic pe care s-a bizuit capitalismul românesc: consumul produselor altora, plătit cu bani împrumutați.

”România e în prinsă în capcana venitului mediu. Am suferit de o boală foarte complicată pe care o avem și astăzi – se cheamă pro-ciclicitate în politica fiscal-bugetară”

”Crede cineva din această țară că România este aproape de paritate cu Polonia în termeni de dezvoltare economică, de PIB per capita, când dacă te uiți la orice alt lucru îți dai seama că suntem cu cel puțin 10 ani în spatele lor? Noi am suferit de o boală foarte complicată pe care o avem și astăzi – și care se cheamă pro-ciclicitate în politica fiscal-bugetară. Astăzi suntem într-o situație în care trebuie să facem p corecție pentru că am dat cu capul de tavan și trebuie să reducem deficitul, practic, când economia coboară”, a punctat Ionuț Dumitru.

Discuția a vizat în special faptul că modelul economic românesc, respectiv modelul de dezvoltare al capitalismului local, pur și simplu nu mai funcționează – iar criza bugetară pe care o trăim trântește ușa peste economia neproductivă. În această situație, trebuie să deschidem o altă ușă.

Potrivit economistului, România a atras investiții străine mari în deceniile trecute grație forței de muncă ieftine și bine-educate. Aceste elemente de competitivitate s-au epuizat însă în ultimii ani.

”Avem o economie care suferă de ceva timp și avem un sindrom al unei economii care gâfâie de 3-4 ani de zile. Cauza e foarte serioasă și se numește competitivitate – lipsă de competitivitate”, a afirmat Ionuț Dumitru.

Pentru a face pasul următor, la o economie bazată pe cunoaștere și cercetare & inovare, România trebuie să investească masiv în educație și să apese pedala de accelerație pe domeniile unde are avantaje competitive, a mai spus Dumitru.

Economia României, intrarea într-o nouă epocă

