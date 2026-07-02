Premierul cere sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legislația PNRR, în iulie. Miza – 4,5 mld. euro. Legile necesare

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare în ambele camere ale Parlamentului, în a doua jumătate a lunii iulie, pentru a aproba nouă legi ce ar salva peste 4,5 miliarde de euro prin PNRR.

„Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în aşa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele Camere în aşa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională. Şi voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în aşa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puţin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 milioane de euro”, a explicat prmeierul interimar.

Legile de care depind cele 4,5 miliarde de euro

Legea salarizării

„Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții CE este ca acest proiect, odată aprobat, să crească fondul total de salarii cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal, în procente, tot la actualul nivel – deci maximum 8,1% din PIB. De asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat”, a spus premierul interimar.

Ministerul Muncii urmează să integreze în propunerea finală chestiuni care țin de grilele de salarizare și alte aspecte negociate cu reprezentanții grupurilor profesionale.

Rprezentanții Comisiei Europene sunt interesați în primul rând de anvelopa salarială, iar grilele au fost elaborate pe baza unui contract de consultanță încheiat cu Banca Mondială.

Regimul incompatibilităților

Documentul a fost finalizat de către Ministerul Justiției și de către ANI, și transmis partidelor politice pentru consultare, iar săptămâna viitoare vor avea loc discuții și cu reprezentanții Comisiei Europene.

Proiectul „bonus-malus”

Vizează introducerea unui mecanism de recompensare a performanței angajaților ANAF, în scopul îmbunătățirii colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterii evaziunii fiscale.

Al patrulea proiect se referă la modificarea Codului administrativ și conține reglementări privind cariera funcționarilor publici și modul de organizare a concursurilor.

Proiectul privind Codul urbanismului se află în dezbaterea Comisiei de Administrație din Camera Deputaților și necesită discuții privind o serie de aspecte generale, dar și articole referitoare la Municipiul București. Este vorba în special despre relația din Primăria Generală și cele de sector, în contextul referendumului local care vizează mutarea documentațiilor de urbanism la PMB.

Decarbonizarea

„Un alt proiect important este cel legat de decarbonizare în ceea ce privește sectorul de încălzire și răcire. Proiectul a fost discutat în Senat zilele trecute și au lipsit trei voturi pentru a fi adoptat. Proiectul va fi redepus la Camera Deputaților. Aici a fost introdus un amendament care nu trebuie votat, pentru că dacă s-ar vota un astfel de amendament, am fi în situația în care am anula întreg jalonul de decarbonizare”, explicat prmeierul.

Alte două proiecte de adoptat vizează transpunerea unei directive europene în ce privește organizarea pieței energiei electrice și stabilirea cadrului juridic pentru închiderea PNRR.

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