PNRR intră în faza critică: 8 legi-cheie sunt în Parlament sau trebuie depuse. Miza: peste 4,5 mld. € și evitarea unor penalizări

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este o condiție esențială pentru ca România să poată accesa fondurile europene rămase și să evite costuri mai mari de finanțare. , acesta a prezentat și situația proiectelor legislative aflate în Parlament sau care urmează să fie depuse.

Potrivit lui Bolojan, România mai poate încasa peste 4,5 miliarde de euro din granturile PNRR, bani destinați investițiilor în infrastructură rutieră și feroviară, spitale, școli, energie și eficiență energetică.

Premierul avertizează că neadoptarea reformelor asumate ar afecta atât absorbția fondurilor europene, cât și încrederea investitorilor și a agențiilor de rating.

„Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră”, a afirmat premierul interimar.

Opt proiecte-cheie, în diferite stadii parlamentare

Documentele anexate postării arată că opt proiecte legislative sunt considerate esențiale pentru îndeplinirea unor jaloane asumate în relația cu Comisia Europeană: cinci se află deja în procedură parlamentară, iar alte trei nu au fost încă depuse în Parlament.

Două proiecte se află la Senat, ca primă Cameră sesizată:

legea privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței personalului din administrația fiscală și vamală;

modificarea Codului administrativ.

Ambele sunt asociate unor jaloane care pot atrage penalizări de aproximativ 770,8 milioane de euro, dacă nu sunt îndeplinite.

Trei proiecte sunt în Camera Deputaților, cameră decizională:

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

proiectul de aprobare a ordonanței privind decarbonizarea sectorului energetic;

modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale.

În cazul Codului amenajării teritoriului, documentul indică o miză financiară de 972,5 milioane de euro, iar pentru proiectele din energie sunt vizate jaloane din Componenta 6 – Energie.

Alte trei proiecte încă nu au fost depuse

Situația prezentată de Guvern arată că trei proiecte importante nu au ajuns încă în Parlament:

noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, aflată în consultare cu Comisia Europeană;

proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității, elaborat de Ministerul Justiției și ANI;

proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care trebuie redepus.

Aceste inițiative sunt legate de jaloane a căror neîndeplinire poate atrage penalizări cuprinse între 770,8 milioane și 972,5 milioane de euro, potrivit documentelor prezentate.

Bolojan: Reformele sunt rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană

Premierul subliniază că proiectele legislative nu reprezintă opțiunile unui guvern sau ale unui ministru, ci sunt rezultatul angajamentelor asumate de România în negocierile cu Comisia Europeană.

El afirmă că, în ultimii ani, au fost îndeplinite în principal jaloanele mai ușor de realizat, în timp ce reformele dificile au fost amânate, inclusiv în domeniul energetic.

„Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români”, a avertizat premierul.

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