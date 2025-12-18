PNL a validat acordul cu măsurile convenite în Coaliţie: reforma administraţiei publice, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari și a subvențiilor pentru partide

PNL a validat, joi, prin vot, la propunerea liderului Ilie Bolojan, acordul Coaliției ce conține setul de măsuri convenite miercuri de cei patru parteneri de la guvernare. Acordul menționează, astfel, reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari, diminuarea subvenţiilor de stat acordate partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor.

Ce măsuri conține Acordul aprobat de PNL:

închiderea pachetului reformei administraţiei publice prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administraţiei centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază, în timp ce pentru administraţia publică locală a fost menţinută decizia anterioară din coaliţie şi angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administraţiei publice, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze actul normativ necesar în acest sens

reducerea cu 10% a nivelului subvenţiilor încasate de partidele politic

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi

reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026

eliminarea IMCA în 2027

creşterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Acordul mai cuprinde ”detalierea unor măsuri de stimulare a economiei înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2026 şi includerea acestor măsuri în acest buget precum şi reducerea numărului de parlamentari cu 13%, pe baza datelor ultimului recensământ”.

****