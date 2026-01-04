PNL va anunța în ianuarie propunerea pentru noul ministru al Educației: Marilen Pirtea, printre variante

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în luna ianuarie, PNL va veni cu o propunere pentru postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant după demisia lui Daniel David. Bolojan a discutat pe această temă cu Marilen Pirtea (foto), rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, însă nimic nu a fost stabilit definitiv.

”Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională demisia domnulului ministru David şi în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza… ”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi24.

Întrebat dacă PNL îl va propune pe Pirtea pentru funcţia de ministru al Educaţiei, Bolojan a precizat că vor fi analizate variantele.

”Nu este bătută în cuie. Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a adăugat Bolojan.

În 22 decembrie, Daniel David a demisonat din funcţia de ministru al Educaţiei. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare.

***