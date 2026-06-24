PNL-USR-UDMR propun guvernul lor și un „pact de reciprocitate” – președintele are pe masă oferta lor și a PSD, trebuie să decidă ce premier numește

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit miercuri de două ori, pentru a discuta propunerea de guvern a PNL, USR și UDMR, iar ulterior au fost împreună la Cotroceni, unde i-au prezentat președintelui draftul acordului politic ce ar trebui semnat și de PSD.

Președintele Nicușor Dan, are în acest moment ambele propuneri, a PSD și a PNL-USR-UDMR, urmând să aleagă și să desemneze premierul variantei pe care o consideră cea mai potrivită.

Pact de reciprocitate între partidele pro-occidentale

Pactul, numit de reciprocitate, trebuie semnat de toate partidele și formațiunile parlamentare pro-occidentale și prevede, în primul rând, că ambele tabere se angajează public să voteze formula concurentă, dacă ea va fi cea aleasă de șeful statului.

Acordul conține, de asemenea, și parametrii bugetari și alte câteva chestiuni punctuale pe care trebuie să și-i asume premierul desemnat, indiferent din ce grupare provine:

ținta de deficit să fie menținută la 6,2% din PIB pentru 2026, iar pentru 2027 să fie de 5,1% din PIB

păstrarea cotei unice de TVA

eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

continuarea conform graficului a procesului de aderare la OCDE

PNRR

Programul SAFE.

Surse Digi24.ro spun că președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis partidelor să agreeze pactul până vineri dimineața, când se întoarce din Polonia, să i-l prezinte, după care va nominaliza premierul.

Dominic Fritz: Varianta PNL-USR-UDMR, „un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”

Cele trei partide ale coaliției de dreapta nu au făcut publice detalii despre propunerea lor efectivă. Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că ele sunt hotărâte să îşi asume un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR, „un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”.

”Suntem hotărâţi să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, precizează Fritz.

”De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generaţie”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

”România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni”, a încheiat Dominic Fritz.

”Rotativa mică” – propunerea USR

Ministrul în funcție al Apărării, Radu Miruță, membru al Biroului Național al USR a declarat miercuri că partidul din care face parte a propus o rotație la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD, o soluție adaptată la realitatea politic, cum spune oficialul.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune ‘nu cu AUR’, USR spune ‘nu pentru guvern PSD’, PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Nu se știe, însă, dacă aceasta este propunerea trimisă președintelui de către trioul PNL, USR și UDMR.

Exceptând rotativa, USR nu va vota niciun guvern PSD, întrucât un executiv social-democrat nu ar avea „acceptabilitate socială” pentru a avea sub control toate instituțiile statului.

Reamintim că o guvernare alternativă de tipul acesta, dar pe o perioadă mai mare și cu un executiv combinat (miniștrii din toate formațiunile coaliției, doar premierul fiind schimbat), a fost întreruptă de votul PSD pentru demiterea Guvernului Bolojan, deși social-democrații mai aveau doar un an până la preluarea funcției d eprim-ministru.

Csoma Botond, despre un Guvern minoritar prin rotație: „Ar putea fi o variantă”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat miercuri că un Guvern minoritar prin rotație „ar putea fi o variantă”, în contextul discuțiilor privind posibile formule de guvernare.

El a precizat că UDMR nu a luat încă o decizie, dar personal consideră că acest scenariu ar putea fi acceptat dacă este agreat de partide: „Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027”, a spus acesta.

„Alexandru Nazare ar putea fi o soluție” pentru funcția de premier, a mai spus Csoma Bootnd, adăugând: „Nu vreau să spun că trebuie să fie acuma neapărat tehnocrat sau politician”.

PSD cere guvernarea, nu votează un executiv din care nu face parte

Conducerea PSD l-a votat pe Sorin Grindeanu, în unanimitate, pentru a fi propus președintelui Nicușor Dan ca viitor premier al României.

„PSD a decis astăzi în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a declarat liderul PSD după încheierea ședinței BPN, adăugând: „Am cerut un vot colegilor mei în a avea libertate totală în alegerea miniștrilor dacă PSD va primi mandatul”.

„Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui”, a declarat Sorin Grindeanu, insistând că PSD nu va vota un executiv din care nu face parte.

Prioritățile Guvernului PSD

„Reforma administraţiei nu înseamnă datul oamenilor afară. Reforma administraţiei trebuie să însemne cu totul şi cu totul altceva, şi anume, în primul rând, să ştim de unde plecăm şi în mare ştim, adică un soi de audit, dacă vreţi, a administraţiei şi ceea ce avem de făcut, unde vrem să ajungem. Cum ajungem acolo”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Avem 1700 de primari, din 3200, noi trebuie să venim şi să spunem că nu se mai poate să existe comune, de exemplu, în România, sub 1500 de locuitori, că trebuie să acţionăm chirurgical din acest punct de vedere şi avem toată hotărârea să facem acest lucru”, a afirmat el.

O administraţie publică mai suplă. „Românii nu cer concedieri în sectorul public şi să îmbrace acele concedieri sub o mantie de aceasta de reformă. Eu, dacă voi primi nominalizarea, evident că voi prezenta pe scurt lucrurile pe care doresc să le fac. Toate celelalte legate de companii de stat, legate de administraţie şi centrală şi locală, evident că le vom detalia odată cu intrarea la guvernare”.

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