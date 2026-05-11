PNL somează PSD să propună soluții pentru guvernare: ”Nu poţi provoca o criză majoră şi apoi să laşi ţara suspendată în incertitudine”

Reprezentanţii PNL somează PSD să spună public cu ce soluţii a mers la consultările de la Palatul Cotroceni sau să recunoască faptul că nu are nicio soluție la criza pe care chiar ei, social-democrații au provocat-o.

Dacă PSD nu are soluţii pentru România, atunci ”trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaşte public acest lucru”, solicită liberalii într-un comunicat transmis luni, adăugând: ”Nu poţi provoca o criză majoră şi apoi să laşi ţara suspendată în incertitudine”.

Prezentăm integral mesajul public al PNL:

Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR.

Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni.

PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil.

Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente.

Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine.

PNL rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României.