PNL somează PSD să dezmintă „manipulările” privind deficitul bugetar: „Pot avea efecte grave asupra credibilităţii României” în fața piețelor financiare

PNL somează PSD să dezmintă public „manipularea” privind nivelul deficitului bugetar, despre care social-democrații spun că ar fi mult peste cel declarat de Guvernul Bolojan, pentru că astfel de dezinformări pot avea consecințe asupra credibilității României.

Dacă PSD nu retrage informațiile greșite, susține PNL, înseamnă că social-democrații își pregătesc alibiuri pentru eșecul guvernării și nerespectarea deficitului asumat.

Liberalii solicită retragerea de site-ul PSD a comunicatului, mai ales că precizările transmise de Ministerul Finanţelor în cursul zilei de joi demontează falsa interpretare promovată de social-democrați şi clarifică semnificaţia indicatorilor publicaţi de Eurostat.

„Atragem atenţia PSD că minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilităţii României. Astfel de lucruri generează confuzie pe pieţele financiare şi în mediul de afaceri, care au primit până acum informaţii corecte că deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în ultimele 16 luni”, avertizează PNL într-un comunicat oficial.

Situația reală a deficitului, prezentată în comunicat

„Deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-şi îndeplini ţinta de deficit bugetar pe acest an – dacă PSD nu o va deraia din nou”, menționează PNL.

„Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate şi de cele trei agenţii internaţionale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ţinta Guvernului Bolojan, de 6,2% din PIB: Moody’s – 5,8% şi Fitch – 5,9%, în timp ce S& P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului bugetar sunt recunoscute la nivel internaţional. Notăm că acţiunea PSD de ieri a fost în mod vădit rău-intenţionată şi cu un scop manipulator. PSD putea cere date ministrului Finanţelor dacă nu avea încredere în agenţiile de rating care şi-au prezentat constatările în ultima perioadă”, se precizează în comunicat.

Dacă PSD nu retractează acuzațiile, înseamnă că pregătește nerespectarea țintei de deficit, spune PNL

Liberalii consideră că datele lansate de PSD nu au fost consecința unor neînțelegeri, iar dacă ele nu vor fi retrase ar putea demonstra intenția social-democraților de a nu se încadra în deficitul deja asumat la Comsiiei:

„Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit.”

„PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor. Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării”.

PSD a acuzat joi că ”s-a aprins lumina” pe deficitul fostului premier Ilie Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după Guvernarea Marcel Ciolacu.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană şi semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, scrie PSD într-un comunicat oficial.

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