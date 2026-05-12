PNL şi USR au stabilit strategia colaborării în Parlament pe proiectele esențiale ale României – reforma statului și programele PNRR și SAFE

Grupurile parlamentare PNL şi USR au stabilit marți coordonarea viitoare a celor două partide, la nivel parlamentar, pentru avansarea proiectelor importante pentru România, precum reforma statului și programele PNRR și SAFE.

La următoarea ședință a celor două grupuri parlamentare va fi stabilită lista inițiativelor legislative ce vor fi susținute pentru a impune agenda reformistă, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

În acest moment, a explicat preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, cele două formațiuni reprezintă, împreună, cea mai importantă forţă din Parlament, cu 133 de parlamentari.

”Am avut o întâlnire împreună cu colegii de la USR, cu liderii grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor, pentru a ne coordona strategia parlamentară pentru următoarea perioadă, ţinând cont de priorităţile anunţate deja de cele două partide, prin liderii lor, respectiv PNRR, şi vă reamintesc că avem în Parlament vreo nouă proiecte de lege care prevăd aprobarea unor jaloane, neadoptarea acestora la timp presupune penalităţi de peste 700 de milioane de euro, per proiect. Al doilea element important, accesarea programului SAFE, al treilea, aderarea României la OCDE şi al patrulea, continuarea programului de reforme început de guvern, consolidare, bugetare şi tot ceea ce presupune acest program. Despre asta am vorbit astăzi, să ne coordonăm mai bine, să ne aliniem poziţiile în perioada care urmează, o perioadă complicată pentru România, şi cred că e nevoie să avem cât mai multe poziţii aliniate în această direcţie, corectă pentru România, din punctul nostru de vedere”, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, după întâlnirea grupurilor parlamentare PNL şi USR.

”Suntem împreună cea mai importantă forţă din Parlament în acest moment, 133 de parlamentari, încercăm să aducem lângă noi oameni responsabili, cum spunea şi colega mea, şi sunt mulţi oameni responsabili în Parlamentul României, în toate partidele, pentru a continua aceste proiecte importante pentru România. Sunt priorităţile României, nu ale USR, nu ale PNL, nici ale vreunei persoane”, a explicat Abrudean.

Diana Stoica (USR): ”Păstrăm agenda reformistă”

”În urma întâlnirii pe care au avut-o preşedinţii noştri de partid, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, începem şi colaborarea pe zona parlamentară, păstrând această agendă reformistă. Vrem, împreună, să avem o Românie modernă şi ăsta este angajamentul pe care toate grupurile, de la Cameră, de la Senat, USR şi PNL, şi l-au luat împreună, astăzi. La următoarea întâlnire vom stabili împreună un set de iniţiative legislative pe care ni le vom asuma, pe care le vom susţine şi care sperăm să beneficieze de susţinerea parlamentarilor, de bună credinţă, care vor să trăiască, de asemenea, într-o ţară modernă, vorbesc de reforma statului, de zonele foarte importante pentru fiecare dintre partidele noastre şi asta se va întâmpla la următoarea întâlnire”, a declarat şi lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.

****