Mesaj comun Ilie Bolojan şi Dominic Fritz: Partidele noastre își vor coordona pașii pe direcția reformei, în fața crizei provocate de PSD

Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România ”îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, arată un mesaj comun transmis de Ilie Bolojan și Dominic Fritz joi seara, după încheierea primei serii de consultări informale cu președintele Nicușor Dan în cederea formării unui nou guvern

.”Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilităţi care să acopere blocarea reformelor şi risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanţia că modernizarea instituţiilor, onestitatea în funcţia publică şi realizarea investiţiilor strategice vor rămâne pe agenda ţării”, transmit liderii celor două formaţiuni.

Prezentăm integral mesajul comun al celor doi lideri politici:



Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România.

Cele două formațiuni vor acționa coordonat pentru reformarea statului și împotriva „sistemului corupt” pe care l-a creat PSD în ultimii 35 de ani

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a explicat ulteior, această coordonare vizează atât activitatea din Parlament, cât și la consultările oficiale de la Cotroceni pe care şeful statului le va avea cu partidele după moţiunea de cenzură.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facţiune din Parlament şi au împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a explicat Dominic Fritz, joi seară, la Digi 24.

În ceea ce priveşte coordonarea dintre USR şi liberali în momentul consultărilor de la Cotroceni, Fritz a explicat că nu se pune problema unei delegaţii comune a celor două partide, ci despre opinii exprimate de unii care nu vor reprezenta o surpriză pentru ceilalţi.

„Nu mergem la Cotroceni pentru a povesti aşa, din burtă, ci mergem cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem şi în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre şi ne informăm reciproc despre asta. Nu mergem cu delegaţii comune, pentru că este decizia preşedintelui pe cine şi în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri, la Cotroceni, care să ne surprindă reciproc. (…) Cred că pentru ţară este direcţia bună, mulţi oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să luptăm împreună pentru ca lucrurile să se schimbe în această ţară”, a adăugat liderul USR.

Este „nevoie de această formă de aliniere” pentru a lupta împotriva „sistemului corupt” pe care l-a creat PSD în ultimii 35 de ani, a mai spus Dominic Fritz.

****