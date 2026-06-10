Sorin Grindeanu, către PNL: De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă! Dan Motreanu: Curaj, Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!

În așteptarea evoluțiilor primei încercări de formare a guvernului, PNL și PSD au reluat atacurile reciproce dure, pe rețelele sociale. Sorin Grindeanu le transmite liberalilor, partenerii lor de lungă durată în ultimii ani, că țara poate fi administrată și fără ei și le cere să plece toți acasă. Dan Motreanu, secretar general al PNL, răspunde îndemnându-l pe Grindeanu să preia guvernarea și să pună în practică promisiunile făcute electoratului.
Mesajul lui Sorin Grindeanu: Se poate şi fără voi! De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă!
Prezentăm integral mesajul liderului PSD, partid ce-și dorește refacerea fostei coaliții, fără Ilie Bolojan:
Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.
Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii.
Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD.
Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.
Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.
Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!
În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral.
Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru.
Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!
Dan Motreanu: Curaj, Sorin Grindeanu, aveți majoritate cu AUR! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!
Prezentăm integral mesajul postat pe Facebook de Dan Motreanu, secretar general al PNL, partid ce a votat o rezoluție că nu mai participă la guvernare cu PSD, dar care are o grupare apropiată de social-democrați, aripă ce și-ar dori înlăturarea lui Ilie Bolojan de conducerea formațiunii și refacerea ultimei coaliții:
Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!
A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan. În loc să își asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook.
PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?
Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier.
Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR.
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