Sorin Grindeanu, către PNL: De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă! Dan Motreanu: Curaj, Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!

În așteptarea evoluțiilor primei încercări de formare a guvernului, PNL și PSD au reluat atacurile reciproce dure, pe rețelele sociale. Sorin Grindeanu le transmite liberalilor, partenerii lor de lungă durată în ultimii ani, că țara poate fi administrată și fără ei și le cere să plece toți acasă. Dan Motreanu, secretar general al PNL, răspunde îndemnându-l pe Grindeanu să preia guvernarea și să pună în practică promisiunile făcute electoratului.

Prezentăm integral mesajul liderului PSD, partid ce-și dorește refacerea fostei coaliții, fără Ilie Bolojan:

Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.

Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii.

Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD.

Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.

Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.

Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!

În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral.

Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru.

Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!