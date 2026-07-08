Barometru Poll/Int: PNL și Ilie Bolojan, principalii câștigători în preferințele electoratului după 2 luni de criză – Peste 33% din electorat dorește alegeri anticipate

După două luni de criză politică a crescut înteresul românilor pentru alegeri anticipate, intenția de vot pentru PNL și încrederea în Ilie Bolojan, conform celui mai nou Barometru Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 36,4% din voturile exprimate, urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9% și USR cu 10,5%. În continuare se situează UDMR cu 4,9%, SOS România cu 2,9%, SENS și PMP cu câte 1,3%, POT cu 1,9% și REPER cu 0,6%.

Procentele au fost calculate fără a include persoanele nehotărâte (16,4%) și pe cele care au declarat că nu ar vota sau nu au răspuns (14,8%).

Comparativ cu aprilie, PNL este formațiunea care înregistrează cea mai importantă creștere, de la 14,2% la 22,4%, în timp ce AUR urcă ușor, de la 35,8% la 36,4%. PSD crește de la 17,2% la 17,9%, iar USR scade de la 11,2% la 10,5%.

Principalele concluzii ale sondajului

Interesul față de alegeri a crescut, după ce tot mai mulți nehotărâți și-au format o opțiune în timpul acestei crize politice.

Afluxul de votanți a favorizat partidele mari, care cresc sau staționează, în timp ce partidele mici pierd.

PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER.

AUR își păstrează avansul față de partidele tradiționale și primește și el un mic plus de voturi, în timp ce alte partide „protest” s-au mai stins pentru moment.

PSD își păstrează capitalul electoral, însă are publicul cel mai dezinteresat de alegeri. Invers, votanții PNL și AUR sunt cei mai mobilizați – în caz de alegeri, ele ar fi mai avantajate de momentul politic.

PSD continuă să fie prins între blocul populist (AUR) și noul pol de votanți PNL-USR.

USR simte deja amenințarea de a-și pierde alegătorii în fața efectului „Bolojan”.

O „fuziune” între bazinele PSD și AUR (nu între partide) ar forma un bloc electoral uriaș – cele două bazine electorale sunt complementare.

Încrederea în liderii politici – Sorin Grindeanu, cu peste 15 pp în spatele lui Ilie Bolojan

La nivelul liderilor, Ilie Bolojan a câștigat semnificativ în încredere ajungând la 29,5% încredere.

Tot în creștere în încredere sunt și Dominic Fritz și George Simion.

Președintele Nicușor Dan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la același nivel ca în aprilie.

Președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD.

Criza politică a crescut interesul pentru participare la vot – 54,9%

Responsabilitatea pentru actuala criză politică

În privința responsabilității pentru criza politică, 21,7% dintre respondenți indică PSD, 21,4% consideră că toate partidele sunt de vină în egală măsură, 15,7% îl consideră responsabil pe premierul Ilie Bolojan, iar 14,8% pe președintele Nicușor Dan.

Barometrul Poll/Int România, Valul iulie 2026, partea I, a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Cercetarea a fost realizată prin interviuri administrate în sistem mixt – telefonic (CATI) și online (CAWI) –, iar eroarea statistică declarată este de ±2,8% la nivel național. Potrivit fișei tehnice, întrebările și indicatorii din raport aparțin Agenției de Rating Politic și nu au fost realizați la comanda unui client sau partener.

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