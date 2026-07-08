Barometru Poll/Int: PNL și Ilie Bolojan, principalii câștigători în preferințele electoratului după 2 luni de criză – Peste 33% din electorat dorește alegeri anticipate

După două luni de criză politică a crescut înteresul românilor pentru alegeri anticipate, intenția de vot pentru PNL și încrederea în Ilie Bolojan, conform celui mai nou Barometru Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 36,4% din voturile exprimate, urmat de PNL cu 22,4%, PSD cu 17,9% și USR cu 10,5%. În continuare se situează UDMR cu 4,9%, SOS România cu 2,9%, SENS și PMP cu câte 1,3%, POT cu 1,9% și REPER cu 0,6%.
Procentele au fost calculate fără a include persoanele nehotărâte (16,4%) și pe cele care au declarat că nu ar vota sau nu au răspuns (14,8%).
Comparativ cu aprilie, PNL este formațiunea care înregistrează cea mai importantă creștere, de la 14,2% la 22,4%, în timp ce AUR urcă ușor, de la 35,8% la 36,4%. PSD crește de la 17,2% la 17,9%, iar USR scade de la 11,2% la 10,5%.
Principalele concluzii ale sondajului
- Interesul față de alegeri a crescut, după ce tot mai mulți nehotărâți și-au format o opțiune în timpul acestei crize politice.
- Afluxul de votanți a favorizat partidele mari, care cresc sau staționează, în timp ce partidele mici pierd.
- PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER.
- AUR își păstrează avansul față de partidele tradiționale și primește și el un mic plus de voturi, în timp ce alte partide „protest” s-au mai stins pentru moment.
- PSD își păstrează capitalul electoral, însă are publicul cel mai dezinteresat de alegeri. Invers, votanții PNL și AUR sunt cei mai mobilizați – în caz de alegeri, ele ar fi mai avantajate de momentul politic.
- PSD continuă să fie prins între blocul populist (AUR) și noul pol de votanți PNL-USR.
- USR simte deja amenințarea de a-și pierde alegătorii în fața efectului „Bolojan”.
- O „fuziune” între bazinele PSD și AUR (nu între partide) ar forma un bloc electoral uriaș – cele două bazine electorale sunt complementare.
Încrederea în liderii politici – Sorin Grindeanu, cu peste 15 pp în spatele lui Ilie Bolojan
- La nivelul liderilor, Ilie Bolojan a câștigat semnificativ în încredere ajungând la 29,5% încredere.
- Tot în creștere în încredere sunt și Dominic Fritz și George Simion.
- Președintele Nicușor Dan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la același nivel ca în aprilie.
- Președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD.
Criza politică a crescut interesul pentru participare la vot – 54,9%
Responsabilitatea pentru actuala criză politică
În privința responsabilității pentru criza politică, 21,7% dintre respondenți indică PSD, 21,4% consideră că toate partidele sunt de vină în egală măsură, 15,7% îl consideră responsabil pe premierul Ilie Bolojan, iar 14,8% pe președintele Nicușor Dan.
Barometrul Poll/Int România, Valul iulie 2026, partea I, a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.
Cercetarea a fost realizată prin interviuri administrate în sistem mixt – telefonic (CATI) și online (CAWI) –, iar eroarea statistică declarată este de ±2,8% la nivel național. Potrivit fișei tehnice, întrebările și indicatorii din raport aparțin Agenției de Rating Politic și nu au fost realizați la comanda unui client sau partener.
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