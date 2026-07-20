PNL, prima ședință oficială după suspendarea deciziilor Congresului de către instanță: Tabăra Bolojan pregătește o ripostă la Platforma Liberal-Conservatoare a „puciștilor”, care vrea refacerea coaliției cu PSD

Liderii Partidului Național Liberal (PNL) se reunesc luni, de la ora 19.00, în ședința Biroului Permanent Național (BPN), a anunțat formațiunea printr-un comunicat.

Aceasta este prima întâlnire oficială a liderilor partidului după ce instanța a suspendat deciziile congresului extraordinar de luna trecută și repunerea în funcții a puciștilor care susțin debarcarea lui Ilie Bolojan de la conducerea partidului și refacerea coaliției cu PSD. În același timp, această reuniune vine după ce mai mulți lideri PNL au anunțat că susțin noua platformă Liberal-Conservatoare anunțată în interiorul partidului de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Liderii PNL din tabăra Bolojan ar pregăti o mutare care să reconfirme susținerea în partid a premierului interimar.

Platforma Liberal Conservatoare vrea să pună alianța PNL-USR sub semnul incertitudinii – puciștii din PNL vor refacerea coaliției cu PSD

Adrian Veștea, liderul PNL Brașov, a transmis duminică că această așa-numită platformă Liberal-Conservatoare din PNL ”nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva”.

”Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru. Platforma nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva. Dimpotrivă, își propune să întărească PNL prin dialog, prin respect reciproc și prin revenirea la principiile care au făcut din Partidul Național Liberal principalul partid al dreptei românești”, a transmis Veștea printr-o postare pe Facebook.

De notat că tabăra puciștilor din PNL și-a lansat luni un manifest ideologic intitulat ”Manifestul Platformei Conservatoare”. Principala ideea din documentul programatic este acceptarea de către PNL a unor ”compromisuri făcute în interesul țării” și ”formarea unui guvern stabil”, cu PSD, lucru exclus de conducerea actuală, inclusiv prin mai multe voturi în BPN.

Agenda reuniunii de luni a liderilor PNL

La ședința de luni seară, liderii liberali vor discuta această inițiativă a puciștilor de a înființa această platformă, care defapt încearcă să aducă sub incertitudine alianța PNL cu USR și să retragă deciziile PNL de a nu mai colabora cu PSD.

La ședință se va decide și funcționarea partidului după ce tribunalele București și Ilfov au suspendat deciziile luate la congresul extraordinar al PNL.

În PNL a început un conflict intern după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier, fără notificarea în avans a președintelui PNL Ilie Bolojan.

Secretarul general al PNL:

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat luni după ce unii lideri liberali, printre care și europarlamentarul Rareș Bogdan, au anunțat că susțin noua platformă anunțată de Alin Tișe.

Motreanu a afirmat că PNL deja și-a asumat doctrina liberal-conservatoare: „E ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”.

Liberalul l-a atacat pe Adrian Veștea, care a anunțat recent că și el susține noua platformă din PNL: „Este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității. Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură”.

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