PNL – rafală de decizii împotriva premierului desemnat de Nicușor Dan:  Nicio susținere pentru un guvern Veștea – Nicio susținere pentru un guvern din care face parte PSD

Conducerea PNL a luat luni seară două decizii esențiale pentru poziționarea partidului față de viitorul guvern: în ședința extraordinară , liderii liberali au decis să-și mențină poziția luată anterior în forurile partidului de a nu susține un guvern din care face parte PSD, iar un al doilea vot a vizat respingerea unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Biroul Politic Național s-a întrunit pentru a lua o decizie în ce privește poziția oficială a partidului față de desemnarea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat să formeze noul guvern de către președintele Nicușor Dan. Șeful statului nu s-a consultat cu conducerea PNL înainte de-a face această nominalizare, și nici Adrian Veștea nu a informat partidul de faptul că urma să fie nominalizat și că acceptase.

Prima decizie de luni seară a liberalilor a fost reconfirmarea vechii poziții față de viitorul guvern: niciun sprijin pentru un guvern din care face parte PSD a fost votat de 39 din cei 54 de lideri prezenti. 10 lideri au votat împotriva acestei decizii, iar 5 s-au abținut. A fost, de fapt, a patra confirmare a deciziei de-a nu mai colabora cu PSD. Printre cei care au votat împotrivă sau s-au abținut au fost liberali din gruparea lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, printre ei numărându-se Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Toma Petcu, Ionuț Stroe.

Potrivit surselor politice, Adrian Veștea s-ar fi adresat liberalilor cerându-le să-i susțină guvernul, invocând necesitatea de-a se rezolva criza politică, și chiar a avansat ideea ca actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, să facă parte din viitorul guvern. Potrivit premierului desemnat, cabinetul său are deja asigurat numărul necesar de voturi, și s-ar putea prezenta pentru votul în parlament chiar miercuri.

Discuțiile au fost dure, cu acuzații de ambele părți, majoritatea liderilor condamnând atât maniera de desemnare a premierului de către Nicușor Dan, cât și atitudinea lui Adrian Veștea de-a accepta fără să fi anunțat partidul. Unele voci au cerut demiterea din partid a lui Adrian Veștea, lucru care se poate face, însă, numai prin congres, dată fiind poziția în partid a premierului desemnat.

Ultimatum pentru Adrian Veștea: până mâine (marți) ar trebui să-și depună mandatul

A doua decizie a vizat respingerea unui guvern Veștea: 40 de lideri au votat pentru această decizie, 13 au respins-o, iar 2 s-au abtinut.

Conducerea PNL a votat, de asemenea, un ultimatum dat lui Adrian Veștea: acesta e somat ca în cursul zilei de marți să-și depună mandatul, altfel partidul va lua măsurile statutare împotriva sa, pentru că nu a avut necesarul mandat al PNL de a implica partidul în guvernare.

Adrian Veștea: ”Nu-mi voi depune mandatul

Premierul desemnat Adrian Veștea nu a stat până la finalul ședintei. El a plecat după câteva ore, după prima decizie a partidului, pentru a participa la emisiune TV.

La plecare, însă, a asigurat că nu va renunța și că își asumă poziția, indiferent dacă are sau nu sprijinul partidului.

„Nu-mi voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din țara asta trebuie să și-l asume”, a declarat Veștea în fața reporterilor, în momentul în care a ieșit din sală.

Alte decizii ale BPN al PNL

Liderii liberali au mai votat o rezoluție, prin care parlamentarii liberali ar urma să părăsească sala în momentul votului de învestire a unui prezumtiv guvern Veștea. rezoluția a vost votată cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și 5 abțineri.

de asemenea, liderii liberali l-au mandatat pe Ilie Bolojan să-i ceară președintelui Nicușor Dan să reia consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern.

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Pe fondul tăcerii PSD față de nominalizarea lui Adrian Veștea, și pe fondul așteptării unei decizii de la UDMR, care așteaptă să vadă poziționarea liberalilor, premierul desemnat a declarat că în mod normal, guvernul său ar putea trece prin Parlament miercuri. Procedura ar putea fi simplificată prin aceea că premierul desemnat merge pe un Prgram de guvernare deja votat, inclusiv de PSD – programul guvernului Bolojan.

Adrian Veștea a declarat că a fost asigurat de către președintele Nicușor Dan că are deja pregătite voturile necesare pentru învestire.

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