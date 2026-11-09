PNL începe negocierile pentru formarea ”Polului Modernizării” – Ludovic Orban se întoarce, cu Forța Dreptei, în partid

Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat în unanimitate, duminică, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea Polului Modernizării.

De asemenea, liberalii au aprobat şi constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

Absorbția formațiunii conduse de Ludovic Orban

Deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice, au fost votate în unanimitate.



„Din comisii vor face parte membri ai PNL, dar şi specialişti din afara partidelor politice pe care îi invităm să îşi aducă expertiza în vederea creării politicilor publice din România”, se arată în comunicatul citat.

Negocierile cu Forţa Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării, aceasta fiind direcţia stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 şi susţinută de majoritatea membrilor PNL.



Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în şedinţa BPN de duminică seară, că partidul îşi va folosi timpul în opoziţie pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidaţi credibili şi soluţii concrete de guvernare.

La Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal din 21 iunie 2026, preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL, a cerut delegaţilor prezenţi să le dea voie liberalilor din Forţa Dreptei să se „întoarcă acasă pe uşa din faţă”.

„După cinci ani mă întorc acasă! Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veţi vrea alături de voi pentru că vreau să-mi aduc şi eu modesta contribuţie la ceea ce poate face bun PNL pentru România cu Ilie Bolojan şi cu echipa lui”, afirma atunci Ludovic Orban în discursul rostit cu acel prilej.



El şi-a „cerut iertare” pentru criticile aduse în ultimii ani PNL, explicând că nu a făcut remarcile respective cu rea-credinţă, ci pentru a atrage atenţia asupra unor greşeli ale partidului.

Recuperarea sumelor din contractele PNL încheiate fără respectarea prevederilor statutare

BPN a aprobat, tot în unanimitate, iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare, mai arată Biroul de Presă al Partidului Naţional Liberal.

Printre datoriile Partidului Naţional Liberal figurează şi suma de 14 milioane de lei, bani cheltuiţi pentru promovarea cărţii fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

PNL a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei.



Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a declarat că AEP a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea sumei de 14 milioane de lei şi nu a putut proceda la executarea silită. El a precizat că a anunţat ANAF, după ce instanţa a dat hotărârea definitivă în dosar şi a adăugat că speră ca reprezentanţii Fiscului să înceapă procedura de executare silită.

Ulterior, ANAF a transmis că recuperarea oricăror creanţe bugetare se face conform procedurilor legale, indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, persoane juridice sau partide politice. Potrivit sursei citate, procedura de recuperare a creanţelor bugetare presupune mai multe etape, iar executarea silită nu reprezintă singurul mecanism legal.

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