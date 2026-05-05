DOCUMENT / Oficial: PNL a decis intrarea în opoziție. Rezoluția BPN: ”PSD a creat împreună cu AUR o nouă majoritate parlamentară – Vom lucra din opoziție pentru crearea unui pol de modernizare a României”

Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat marți seară, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că PNL ”va lucra pentru a face un pol de dezvoltare”, dar va face asta din opoziție. La ședința BPN-ului extins al PNL au participat atât grupurile parlamentare, cât și primarii PNL de reședințe de județ și consilii județene.

”A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre, și prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a crea un pol de modernizare și a contribui la România modernă, o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a afirmat Bolojan, în cadrul unei declarații de presă.

Liberalii au votat moțiunea propusă de președintele partidului pentru intrarea în opoziție

În cadrul BPN a fost adoptată o rezoluție în care se face un rezumat al istoriei crizei din coaliție și prin care se anunță intrarea PNL în opoziție.

”Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea programului de guvernare. PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. (…) Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume deciziile politice. PSD ar trebui să-și asume guvernarea. În acest nou context politic, PNL își menține deciziile anterioare și rămâne în opoziție”, se precizează în document.

Rezoluția PNL a fost citită de primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu. În același timp, din cei 54 de lideri PNL prezenți la BPN-ul extins, 50 au decis intrarea în opoziție, iar patru nu și-au exprimat votul.

Redăm în continuare, integral, rezoluția PNL:

Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal (PNL), în acord cu deciziile statutare adoptate anterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD, adoptă prezenta

DECIZIE

1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare.

***